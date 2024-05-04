Росіяни атакували Харків, Одесу і Дніпро: українців попередили про масштабну ракетну атаку найближчим часом

Окупанти атакували Харків, Одесу і Дніпро 4 травня. У Харкові і Одесі є влучання. Над Дніпропетровщиною ворожу КАР вдалося збити. Українців попереджають про масштабну ракетну атаку найближчим часом. Названо орієнтовні напрямки і цілі.

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Росіяни атакували Харків

Вдень 4 травня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову, є інформація про поранених.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, близько 16:30 у місті прогриміли вибухи. Згодом він повідомив, що росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру і є поранені. Їх вже четверо – це троє цивільних чоловіків та одна жінка.

За попередніми даними, четверо цивільних зазнали поранень внаслідок влучання окупантів в Індустріальному районі Харкова. Ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства, – написав посадовець

Міський голова Ігор Терехов заявив, що на місці прильоту здійнялася велика пожежа.

У мережі публікують відео масштабної пожежі.

Удар по Одесі

Трохи раніше ворог завдав ракетного удару по Одесі. Очільник ОВА Олег Кіпер написав, що є пошкодження цивільної інфраструктури.

“Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога”, – додав він

Спроба атакувати Дніпро

Крім того, росіяни намагалися атакувати ракетою Дніпро сьогодні у другій половині дня. На щастя, бійцям ПвК «Схід» вдалося її збити.

Українців попередили про масштабну ракетну атаку найближчим часом

Відомий моніторинговий телеграм-канал «Миколаївський Ваньок», який завжди дає максимально точну інформацію по повітряним атакам, прокоментував сьогоднішні удари.

Він попередив українців про підготовку ворогом чергової масштабної атаки і назвав вірогідні напрямки та цілі.

За словами «Миколаївського Ванька», ворог перед черговим обстрілом намагається вибити нашу ППО, тому запускає крилаті ракети (Іскандер-К/Калібри), які летять прямо над будинками

Траєкторія ракет, що летіли до Одеської області, була через Херсонську область – далі колишній Снігурівський район Миколаївської області – Вознесенський район Миколаївської області – переліт на Одеську область, – розповів «Ваньок»

Він додав, що масштабний обстріл очікується днями.

Метою буде в черговий раз енергетична інфраструктура в різних областях країни, з упором на центральні та західні області, – йдеться у повідомленні

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