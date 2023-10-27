«Да, из русского города Днепропетровска» прихильниця «руского міра» з Дніпропетровщини отримала підозру

Прихильниця «руского міра» з Дніпропетровщини Ірина Щербіна, яка прославилася в мережі своїми антиукраїнськими висловлюваннями, отримала підозру від СБУ.

Як пише НСН, про це повідомляє пресслужба СБУ та телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Мешканка Новомосковського району та власниця парфумерного інтернет-магазина Ірина Щербіна попала в поле зору СБУ на початку 2023 року.

Вона публічно звинувачувала українську ППО у причетності до влучення російської ракети у будинок в Дніпрі. Тоді СБУ навідалася до блогерки з виховною бесідою. Та покаялася і пообіцяла більше так не робити. Але надовго її не вистачило.

«Нещодавно вона розповідала клієнтам свого інстамагазину, що є «рускіє гарада» в Україні і не треба в них лєзть! Вітаємо, шановна! «Наговорила» собі на 5 років», повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Нагадаємо, у вересні продавчиня Ірина з Дніпра, яка продає через інтернет парфюми, потрапила у скандал через свої висловлювання про Україну. Вона в переписці образила українськомовну клієнтку.

Дівчина запитала в приватних повідомленнях жінку: “Ви з України?”, оскільки та в рекламі продукції говорила російською. На що отримала відповідь: “Да, из русского города Днепропетровска. А ты чьих будеш?”.

Дівчина на це не відповіла, тож жінка вирішила атакувати: “Девочка, моя. Ты там из Луцка, Волынской области… Это — западная Украина и к Днепропетровску, и к русскому языку она вообще не имеет никакого отношения. У нас свое государство. Живи там, балакай на мове. Не лезь сюда в Днепропетровск, и вообще. Вышла отсюда из моего шикарного, роскошного магазина. Это для русскоговорящих людей. Не для таких, как ты”, — записала повідомлення клієнтці продавчиня.

Жителька Луцька відповіла їй коротке “лікуйтеся”, і отримала ще три невдоволених повідомлення.

Продавчиня заявила, що Дніпро, Харків і Одеса — російські міста: “отойди от русских городов, изыди, мы — русские — Харьков, Днепропетровск, Одесса, ушла отошла”, — наговорила в звуковому повідомленні жінка.

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