Довічний термін ув’язнення отримала ще одна агентка ФСБ, яка «зливала» в РФ локації військової та критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає НСН.

На Кіровоградщині 22-річна коригувальниця отримала довічне ув’язнення – СБУ

«За її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області. Серед основних цілей ворога були підприємства «Укроборонпрому» та нафтопереробної галузі», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні цього року «на гарячому» під час фотографування одного з місцевих заводів.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їй найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку фсб дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення рф.

Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

«Отриману інформацію вона пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму «зв’язковому». Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті. Далі він «звітував» своєму російському куратору з ФСБ», – кажуть в СБУ.

Далі він «звітував» своєму російському куратору з фсб.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російськими окупантами.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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