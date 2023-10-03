76-річна українка подолала 4000 км, щоб повернусь з РФ до рідного села – фото

76-річна українка Віра Чернуха – єдина мешканка селища Дементіївка Харківської області, розташованого неподалік від російського кордону. Жінка змогла подолати 4000 км, щоб повернутись додому, після того, як її примусово вивезли в РФ. Про це пише ТСН, передає НСН.

76-річна українка подолала 4000 км, щоб повернусь з РФ до рідного села

Так, у травні до її селища прилетів снаряд окупантів, пані Віра зазнала серйозних травм, а її будинок сильно пошкодило від вибуху.

Жінка пригадує, що вікно вилетіло, двері були зруйновані, а земля “піднялася”. З пораненнями пані Віра вибралась на вулицю, але не може згадати, хто її знайшов і доправив до лікарні.

“Це було 3 травня (коли прилетів снаряд -ред.). Я на кухні суп варила. А вже 4 травня опинилася у Бєлгороді”, – сказала пані Віра.

В лікарні Бєлгорода вона провела місяць, уламок від російського снаряду сильно поранив ногу пані Віри.

А в цей час російські чиновники готували їй документи для табору біженців.

“Я сказала, що нікуди не піду, сяду тут у Бєлгороді на лавці біля вокзалу. Але потім мене знайшла невістка і за допомогою волонтерів мене забрали”, – розповіла Віра.

Однак повернення до України було доволі складним – жінка їхала близько тижня і подолала 4000 кілометрів через Латвію, Литву і Польщу.

Тепер у селищі Дементіївка живе лише пані Віра. За її словами, кілька односельчан досі залишаються в Росії, і вона не знає, де вони.

Найближчі сусіди – за 11 кілометрів. Її будинок згорів, коли село переходило з рук у руки. Жінка живе в тимчасовій споруді, вирощує овочі, мріє про козу та знову вирощувати троянди на своєму подвір’ї. Вона також доглядає за пам’ятником п’ятьом українським бійцям, які загинули тут у боях.

Селище Дементіївка розташована за 5 км від російського кордону, між двома стратегічно важливими автошляхами: Дергачі–Козача Лопань і Харків–Бєлгород.

Раніше ми писали: «Чому ти досі не на фронті?»: військовий психолог пояснив, як відповісти на це питання