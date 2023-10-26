Жителі України почали отримувати спам-повідомлення з пропозицією обміняти дані про ЗСУ на гроші.

У четвер, 26 жовтня, громадяни почали отримувати дивні текстові повідомлення, які змушують людей розглядати можливість державної зради.

Центр стратегічних комунікацій зафіксував ворожу активність у месенджерах та СМС-повідомленнях, передає НСН.

Такі повідомлення містять пропозицію здати позиції Збройних Сил України за грошову плату.

Спам-розсилки надходять деяким абонентам українських операторів на мобільні телефони. Вже відомо щонайменше про десятки таких випадків.

Українцям почали приходити спам-повідомлення з закликами до держзради

Якщо вам надійшло повідомлення з таким текстом: «Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram …», то у жодному разі не відкривайте його і не переходьте за посиланнями, які там розміщені.

Закликаємо українців у жодному разі не реагувати на ворожі пропозиції, ігноруйте окупанта! Нагадуємо, за передачу інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з ворогом, настане кримінальна відповідальність. Окрім того, це може дуже нашкодити захисникам України, пише Центр стратегічних комунікацій.

Зазначимо, передача ворогу інформації про Сили оборони України може бути кваліфікована, як державна зрада в умовах воєнного стану.

Як застосовується 111 стаття Кримінального кодексу та хто може отримати довічне.

За статтею «Державна зрада» за злочин, вчинений в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення або довічне.

Державну зраду визначає сукупність трьох ознак. Це:

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану чи збройного конфлікту

шпигунство на користь ворога

надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності.

Ще новини України: В Україні поширюють фейки про блокування карток за неявку до ТЦК – що відомо