Жителі України почали отримувати спам-повідомлення з пропозицією обміняти дані про ЗСУ на гроші.
У четвер, 26 жовтня, громадяни почали отримувати дивні текстові повідомлення, які змушують людей розглядати можливість державної зради.
Центр стратегічних комунікацій зафіксував ворожу активність у месенджерах та СМС-повідомленнях, передає НСН.
Такі повідомлення містять пропозицію здати позиції Збройних Сил України за грошову плату.
Спам-розсилки надходять деяким абонентам українських операторів на мобільні телефони. Вже відомо щонайменше про десятки таких випадків.
Українцям почали приходити спам-повідомлення з закликами до держзради
Якщо вам надійшло повідомлення з таким текстом: «Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram …», то у жодному разі не відкривайте його і не переходьте за посиланнями, які там розміщені.
Закликаємо українців у жодному разі не реагувати на ворожі пропозиції, ігноруйте окупанта! Нагадуємо, за передачу інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з ворогом, настане кримінальна відповідальність. Окрім того, це може дуже нашкодити захисникам України, пише Центр стратегічних комунікацій.
Зазначимо, передача ворогу інформації про Сили оборони України може бути кваліфікована, як державна зрада в умовах воєнного стану.
Як застосовується 111 стаття Кримінального кодексу та хто може отримати довічне.
За статтею «Державна зрада» за злочин, вчинений в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення або довічне.
Державну зраду визначає сукупність трьох ознак. Це:
- перехід на бік ворога в умовах воєнного стану чи збройного конфлікту
- шпигунство на користь ворога
- надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності.
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