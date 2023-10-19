В Україні поширюють фейки про блокування карток за неявку до ТЦК – що відомо

У соціальних мережах поширили неправдиву інформацію про блокування карток за неявку до ТЦК.

Співзасновник monobank Олег Гороховський запевнив, що це фейк, передає НСН.

Telegram-канал «Труха.Днепр» опублікував повідомлення про те, що військовозобов’язаним, які не з’явились за повісткою до ТЦК, блокуватимуть банківські картки.

У дописі канал посилався на видання «Фокус», яке опублікувало інтерв’ю з адвокатом Володимиром Крекотнем.

У ньому Крекотень заявив: «Чи знали ви про те, що вам можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК по повістці, яку ви навіть і не отримували? На жаль, такі випадки дедалі частіше трапляються».

Гороховський також показав прикріплений до допису «Трухи» скриншот із нібито застосунку monobank, у якому начебто відображається кількість неявок до військкомату. Наразі такого скриншоту в дописі немає, а саме повідомлення Telegram-канал «Труха.Днепр» відредагував зі спростуванням інформації.

За словами Гороховського, поширена інформація — «це фейк та ІПСО».

«Адміністраторам каналів, які так використовують наш застосунок та бренд, буде заблоковано можливість використовувати банки», додав він.

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