«єБронювання» у Дії – як працюватиме і коли запустять послугу

Механізм «єБронювання» у Дії планують запустити в Україні. Після запуску послуги, заброньовані працівники отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих військовозобов’язаних.

Міністерство економіки планує запустити «єБронювання» військовозобов’язаних українців 0, передає НСН. Про це повідомили у пресслужбі міністерства в інтерв’ю Forbes.

Механізм електронного бронювання Мінекономіки та Мінцифра анонсували ще у липні. За інформацією заступника міністра економіки Ігора Фоменка, тоді у країні нарахували 4000 критично важливих підприємств та понад 500 000 заброньованих військовозобовʼязаних.

Як має працювати «єБронювання»

Через «Бронювання» керівники підприємства матимуть змогу дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Це стане можливо завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Якщо ввести у сервіс облікові дані конкретного працівника, можна буде перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо.

Якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року.

Якщо дані потрібно уточнити, механізм передбачає можливість бронювання на один місяць. За цей час людина має звернутися у ТЦК та актуалізувати дані. Після цього компанія зможе повноцінно забронювати такого працівника.

Після запуску «Бронювання» заброньовані працівники отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих військовозобов’язаних. Він міститиме QR-код, що зчитуватиметься при перетинанні кордону тощо.

Як наголошують у Мінекономіки, що це не остаточна версія механізму, можуть внести ще певні зміни.

Там додають, що процес електронного бронювання потрохи рухається. За технічну частину відповідає Мінцифри, а за регуляторну частину – Мінекономіки.

У відомстві наголошують, ключовий момент – погодження постанови Кабміну, що регулюватиме «єБронювання», з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, зацікавленим бізнесом тощо.

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