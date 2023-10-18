Де в Україні найбільше ухилянтів – опубліковано рейтинг

В Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Про це повідомляє Vesti.ua, передає НСН.
Де в Україні найбільше ухилянтів
Найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у таких регіонах:
- Закарпатській – 936,
- Дніпропетровської – 669,
- Миколаївській – 583,
- Львівській – 528,
- Волинській – 460,
- Вінницькій – 460,
- Чернівецької – 424,
- Харківської – 389,
- Рівненській – 360,
- Тернопільській – 342,
- Сумський – 336.
Проте, про підозру оголосили лише 2015 чоловікам, найбільше у Закарпатській – 322, Волинській – 193, Рівненській – 166, Львівській – 156, Дніпропетровській – 146, Полтавській – 116, Миколаївській – 92, Тернопільській та Харківській – по 88, Житомирській – 8 , Івано-Франківській та Чернігівській – по 70, Вінницькій – 62 областях.
Усього до суду відправили 1877 обвинувальних актів, на першому місці також опинилась Закарпатська область – 297, до п’ятірки антилідерів також увійшли Волинська – 171, Рівненська – 159, Львівська – 141, Дніпропетровська – 138, Полтавська області – 108.
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