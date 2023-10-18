Де в Україні найбільше ухилянтів – опубліковано рейтинг

В Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Про це повідомляє Vesti.ua, передає НСН.

Де в Україні найбільше ухилянтів

Найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у таких регіонах:

Закарпатській – 936,

Дніпропетровської – 669,

Миколаївській – 583,

Львівській – 528,

Волинській – 460,

Вінницькій – 460,

Чернівецької – 424,

Харківської – 389,

Рівненській – 360,

Тернопільській – 342,

Сумський – 336.

Проте, про підозру оголосили лише 2015 чоловікам, найбільше у Закарпатській – 322, Волинській – 193, Рівненській – 166, Львівській – 156, Дніпропетровській – 146, Полтавській – 116, Миколаївській – 92, Тернопільській та Харківській – по 88, Житомирській – 8 , Івано-Франківській та Чернігівській – по 70, Вінницькій – 62 областях.

Усього до суду відправили 1877 обвинувальних актів, на першому місці також опинилась Закарпатська область – 297, до п’ятірки антилідерів також увійшли Волинська – 171, Рівненська – 159, Львівська – 141, Дніпропетровська – 138, Полтавська області – 108.

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