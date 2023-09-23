У Німеччині 90 російських ухилянтів отримали притулок – подробиці

З початку повномасштабного втрогнення росії на Україну 3,5 тис. російських військовослужбовців попросили притулку в Німеччині. Про це заявила міністр внутрішніх справ країни Ненсі Фезер газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. Повідомляє Радіо Свобода, передає НСН.

У Німеччині 90 російських ухилянтів отримали притулок

Вже відомо, що Федеральне відомство у справах міграції та біженців вже ухвалило рішення щодо 1500 заяв. У результаті близько 90 росіян, які ухилялися від мобілізації, отримали статус біженця.

Щодо 1100 заяв ухвалено рішення відповідно до Дублінської угоди. Згідно з цим правилом, за процес надання притулку відповідає держава Євросоюзу, через яку претендент на статус біженця вʼїхав на територію ЄС. Тому російські чоловіки, які прибули до Німеччини з інших країн ЄС, мали добровільно вирушити до цих країн або переміщені до них.

Нині суди Німеччини виходять із того, що ухилення від мобілізації чи дезертирство не визнаються достатніми причинами отримання притулку. Лише в тому випадку, якщо тим, хто ухиляється від мобілізації, загрожує особливо суворе покарання, оскільки вони належать до групи людей, які зазнають дискримінації, це може вважатися причиною для отримання статусу біженця.

Кримінальне переслідування через ухилення від мобілізації може вважатися політичним переслідуванням, якщо претендент на статус біженця був зобовʼязаний брати участь у скоєнні воєнних злочинів. Війна в Україні підпадає під цю ухвалу, оскільки, за даними німецької влади, там відбуваються злочинні напади на мирних жителів.

Але надання притулку російським чоловікам, які ухиляються від мобілізації, досі не стало в Німеччини звичною практикою, на відміну від надання притулку громадянам України, які мають спрощені правила прийому.

Консервативні політики попереджають про небезпеку вʼїзду шпигунів та агентів російських спецслужб через зловживання статусом біженця. Тому внутрішні органи ФРН проводять додаткову перевірку безпеки щодо кожного претендента на притулок.

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