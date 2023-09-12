Бронювання IT-фахівців працівникам галузі пропонують надавати тимчасовий імунітет від мобілізації

Бронювання IT-фахівців від мобілізації мізерне в порівнянні із кількістю працівників в цій галузі і в порівнянні із кількістю заброньованих в інших галузях.

Про це розповіла голова Харківського IT-кластера Ольга Шаповал, передає НСН з посиланням на dev.ua.

Вона назвала 5 причин, які стримують роботодавців від масового бронювання айтішників.

По-перше, звітування по всіх штатних працівниках, забронювати з яких можна лише половину.

«Для того, щоб забронювати половину стафу, треба показати 10 людей до ТЦК і СП. Відповідно, інші 5 можуть теоретично бути призвані. Через це досить низька, скажімо, активність», повідомила вона.

При цьому це мають бути штатні працівники.

По-друге, неможливість бронювання ФОПів і контракторів. Зараз гіг-контрактори та ФОПи — вільні контрактори. З одного боку, немає такого механізму, щоб компанії їх забронювали, але натомість немає механізму, щоб їм через роботодавця вручали повістки, каже Ольга. На сьогодні кожен контрактор і ФОП несе відповідальність щодо військового обліку за себе особисто.

По-третє, переважна більшість чоловіків в IT мають рідкісні військові спеціальності, що взагалі не підлягають бронюванню.

«Переважно наша галузь складається з чоловіків із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями, які взагалі не можуть бути заброньовані. Хіба що там за особистим підписом Залужного», каже Ольга.

Четверта причина, за даними голови Харківського IT-кластера — застарілі документи у великої кількості айтівців.

«Тобто, люди, які мають приписні, які мають застарілі документи. У Харкові, наприклад, люди евакуювались, у людей у квартири прилітало, там не то, що там військових документів не залишилось, добре, коли паспорти залишились», каже Шаповал.

І п’ята — через кейси з неправомірними різними діями з боку ТЦК люди не йдуть оновлювати документи. Відповідно, це є також стопером для того, щоби потенційно отримати бронювання. Адже сьогодні оновлення документів — єдиний варіант отримання броні від мобілізації.

Як можна покращити бронювання IT-фахівців

Ольга Шаповал розповіла, що покращити динаміку бронювань від мобілізації можна завдяки наданню айтівцям тимчасового імунітету під час оновлення даних у ТЦК і СП, щоб їх автоматом не призвали прямо у військкоматі.

«І про це ми говоримо, і пропозиції свої надаємо разом з IT Ukraine, разом з іншими кластерами, щоб людина отримала умовну тимчасову амністію й імунітет, щоби людина могла оновити документи, якщо ця людина планується до бронювання», зазначила Ольга.

За її словами, наразі передбачається, що імунітет будуть мати люди, які вже мають документи, і потрібно просто оновити дані.

За її словами, другий момент зараз активно обговорюється — послуга єБронювання, яка була нещодавно анонсована урядом.

«Відповідно, дуже важливо, щоб не тільки ті люди, які мають якісь там помилочки чи правки в документі, але й ті люди, які мають приписні свідоцтва, також могли отримати цей імунітет», зазначає Ольга.

Голова харківського IT-кластера вважає, що державі треба створити оновлені реєстри, а людям потрібно працювати й платити податки, відповідно, мати можливість оновити свої документи.

Також серед пропозицій асоціації — зробити місцем подачі документів військових ЦНАП.

«Це незалежна структура, яка може, скажімо так, не бути залученою в жодних скандалах на сьогодні, досить розгалужена мережа цих ЦНАПів, відповідно, їх можна було б залучити для того, щоб трошки підвищити рівень довіри», каже Ольга.

Катерина Олійник, віцепрезидентка з фінансово-правових питань IT Ukraine, вважає, що наразі «бізнес є заручником загальної системи, лейтмотивом, у якому основну партію відіграє Генштаб».

Вона додала, що наразі чимало ініціатив, які погоджуються Мінекономіки, блокуються на рівні Генштабу, у якого є питання забезпечення мобілізаційного резерву.

Юристка вважає, що на всі пропозиції в Міноборони нині дивляться крізь призму виконання мобілізаційного завдання.

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