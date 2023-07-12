Бронювання від мобілізації зазнало змін – про що потрібно знати військовозобов’язаним

Бронювання від мобілізації зазнало змін. Уряд вирішив розширити перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, а також визначив чіткі терміни розгляду звернень для визначення підприємств критично важливими.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 липня, повідомляє НСН з посиланням на Міністерство економіки.

«Кабінет міністрів України вніс зміни до Постанови № 76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані та встановлено чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими», сказано в повідомленні.

Зміни внесено до порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та до порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Зокрема, тепер звернення підприємств, установ та організацій щодо віднесення їх до критично важливих має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання.

Водночас для визнання підприємств критично важливими (тими, що дають право на бронювання співробітників), вони мають відповідати щонайменше трьом критеріям із семи, які визначив уряд.

Зокрема до переліку критеріїв входить: відсутність заборгованости зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), наявність важливого значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, резидентство в «Дія.City», сума надходжень в іноземній валюті, не враховуючи кредити та позики, має перевищувати €32 млн.

Окремим підприємствам, наприклад зі сфери паливно-енергетичного комплексу, достатньо відповідати щонайменше двом критеріям. Також відтепер двох критеріїв достатньо підприємствам ветеринарної медицини та казенним підприємствам пробірного контролю.

А ще зміни передбачають, що суми ЄСВ враховуватимуться для визначення підприємства критично важливим. Це передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів на суму понад €1,5 млн.

Уряд обіцяє застосовувати єдиний підхід до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Бронювання від мобілізації

Ще на початку грудня 2022 року набув чинності закон щодо бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Водночас уряд мав розробити новий порядок бронювання, що включатиме критерії віднесення підприємств до критичних.

Згідно з законом, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо необхідно для функціонування цих органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), коли це необхідно для виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які виробляють і надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.

27 січня 2023 року уряд затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану, а також встановив, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.

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