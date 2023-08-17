Хто може отримати бронювання від мобілізації з 1 вересня – перелік категорій осіб

Через війну в Україні було оголошено загальну мобілізацію, яку нещодавно продовжили до 15 листопада. Призову на службу підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте деякі категорії осіб можуть отримати бронювання від мобілізації

Про це йдеться у Законі України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, інформує НСН.

Так, бронювання призовників відбувається як у період миру, так і в умовах військових дій з метою забезпечення нормальної роботи органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій у винятковий період.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів № 400 від 28 квітня 2023 року, порядок та терміни бронювання від мобілізації було змінено. Документ передбачає, що бронювання можна буде оформити протягом 25 днів.

Критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають стратегічне значення для різних секторів національної економіки, закріплені у наказі № 952 Міністерства економіки України. Зазначений документ наголошує на тому, що бронювання працівників може застосовуватися до підприємств критичної інфраструктури або тих, які виконують спеціальні завдання для забезпечення обороноздатності України.

Хто може отримати бронювання від мобілізації з 1 вересня – перелік

Щоб працівник підпадав під бронювання, необхідно, щоб підприємство відповідало таким вимогам:

підтримка та супровід інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабінету міністрів України або Міністерства економіки;

реалізація державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки;

фінансова державна підтримка у вигляді грантів відповідно до законодавства України;

виконання робіт або надання послуг для Міністерства економіки на договірних засадах, але лише у випадку, якщо такі договори укладено на строк не менше шести місяців;

перебування у сфері управління Мінекономіки та виконання державних замовлень;

провадження діяльності на території трьох і більше областей України у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки;

Згідно із законодавством, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування;

на підприємствах, установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для їх виконання;

на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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