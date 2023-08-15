Загальна мобілізація – хто з військовозобов’язаних має право на відстрочку з осені 2023 року

В Україні загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 15 листопада 2023 року. Призвати до лав ЗСУ можуть військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Хто має право на відстрочку від призову

В Україні загальна мобілізація триває з 24 лютого 2022 року. Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки відповідають за оповіщення та мобілізацію громадян ― вони діють згідно із секретними мобілізаційними планами, які визначають, скільки людей треба призвати.

Мобілізація є примусовою для усіх чоловіків, визнаних придатними до військової служби за рішення військово-лікарської комісії, крім тих випадків, коли чоловік має право на відстрочку. Закон гарантує чоловікам відстрочку від мобілізацію, якщо вони мають відповідні життєві обставини, закріплені законодавством.

Про це розповідає НСН з посиланням на NV.

Відстрочка від мобілізації ― кого точно не призивають

Рішення про придатність до військової служби приймає ВЛК ― без проходження лікарів мобілізація вважається незаконною. Проте, є захворювання, при яких чоловіки отримують відстрочку за станом здоров’я, це:

тяжкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання (Гепатит, СНІД);

хворі на психічні розлади, хворобу Дауна, шизофренію;

чоловіки відразу після операції;

чоловіки, яким встановини металофіксатори та інші ендопротези після операції.

Вагітні жінки, навіть, якщо вони мають військову спеціальність, знаходяться в запасі або прийшли добровільно, не підлягають мобілізації.

Відстрочка ― кого заборонено примусово мобілізувати

Чоловіки з відстрочкою від військової служби не підлягають мобілізації, проте вони мають право пройти ВЛК та мобілізуватися добровільно. Фактично, відстрочка не надає імунітет від служби в Силах Оборони, а тільки від обов’язкової примусової мобілізації. Відстрочка надається чоловікам та військовозобов’язаним жінкам на таких підставах:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням;

заброньованим працівникам;

через професійну діяльність;

Найбільше підстав для відстрочки ― за сімейними обставинами. Загалом законодавство передбачає такі підстави для відстрочки:

За станом здоров’я

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

вагітні жінки;

Хто з військовозобов’язаних має право на відстрочку з осені 2023 року

Через бронювання

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за:

органами державної влади;

іншими державними органами;

органами місцевого самоврядування;

а також за підприємствами, установами і організаціями;

За сімейними обставинами

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

1) військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

2) працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

3) осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

4) осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Для здобуття освіти, для заняття наукою і викладання

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Через професійну діяльність

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

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