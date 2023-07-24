Коли ТЦК ігнорують право на відстрочку – як діяти, розповів адвокат

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. Деякі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від призову на законних підставах.

Адвокат Ростислав Кравець в своєму YouTube каналі пояснив, що робити якщо працівники військкомату ігнорують законні підстави для відстрочки від мобілізації, передає НСН.

Він нагадав, що такі підстави зазначені в статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»,

«Якщо ви готові відстоювати свої права, то ви можете підготувати нотаріально засвідчені документи, які підтверджують право на відстрочку і звернутись до адвокатів. Вони відправлять відповідні запити стосовно отримання дозволу щодо відстрочки від мобілізації. ТЦК нормально до цього відносяться і коли бачать адвокатів, то надають відповідні згоди без проблем. Можуть лише попросити додаткові документи, які слід надати», пояснив він.

Також адвокат розповів, про ще один спосіб. Якщо є право на відстрочку, але особа не хоче йти до військкомату, то вона може направити всі підтверджуючі документи листом.

«Якщо в ТЦК не приймають документи і письмо відмовляють – не реагуйте. Додайте додаткові документи, поясніть що дії ТЦК неправомірні, але в суд звертатися не варто. Це дуже довгий процес і подання позову до суду жодним чином не зупиняє мобілізацію. Якщо в ТЦК самі склали адміністративний протокол і самі подали на вас до суду не нервуйте. Вам буде набагато легше оскаржити його, ніж звернутися до суду першими», підсумував він.

Хто має право на відстрочку

Верховна Рада України 28 червня 2023 року ухвалила закон щодо змін у порядку проходження військової служби під час воєнного стану (ініціативу підтримали 311 народних депутатів). Президент підписав акт наступного дня.

Документ більшою мірою стосується доплат військовим: він закріпив чинні правила нарахування додаткових 100 000 та 30 000 гривень. Також було затверджено грошові винагороди для строковиків, курсантів інструкторів та військових у розпорядженні. Крім цього, дозволили використовувати щорічну відпустку у 30 днів з розбиттям на три (по 10 днів кожна).

В акті також прописана норма, яка скорочує перелік категорій людей, які мають право на відстрочку від мобілізації — її додали як правку до другого читання. Так, до лав ЗСУ дозволили призивати чоловіків, які мають родичів з інвалідністю. Раніше відстрочку можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи. Йшлося про чоловіка, дружину або батьків (партнера також). Ця ж причина могла бути підставою для звільнення в запас, якщо людина вже призвана.

«Реалізувати право на відстрочку можливо буде тільки у разі доведення, що в родині більше немає працездатних осіб, які зобов’язані утримувати людину з інвалідністю. Згідно з Сімейним кодексом, це повнолітні діти, другий з подружжя, працездатні батьки такого члена сім’ї, тобто члени родини першого ступеню споріднення. Наприклад, військовозобов’язаний, у якого мати є особою з інвалідністю І або ІІ групи, підлягає мобілізації, у разі наявності працездатних повнолітніх братів або сестер, подружжя», пояснила юристка Марина Бекало.

Тож, враховуючи оновлення, право на відстрочку мають:

матері чи батьки, які самотужки виховують дитину до 18 років;

утримують трьох і більше дітей до 18 років;

є непридатним до військової служби за станом здоров’я (обмежено придатні підлягають) або мають інвалідність;

заброньовані працівники (тільки на період дії броні);

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні захворювання, онкологію, психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

виховують дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа чи паліативної допомоги;

усиновителі чи опікуни дітей-сиріт та позбавлених піклування;

має неповнолітню дитину, якщо партнер чи партнерка проходить військову службу;

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗCУ, Державної служби спецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Бюро економічної безпеки, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони;

ті, хто має близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час війни (включно з АТО/ООС) — чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабу або рідних брата чи сестру;

здобуває фахову передвищу та вищу освіту, є науково-педагогічним працівником вишу;

ті, хто доглядають за людиною з інвалідністю, якщо більше немає кому цього робити;

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти;

наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагоги із закладів професійної освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0.75 ставки;

народні депутати України.

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