В усіх областях України можуть ввести графіки відключення світла через масований удар по енергосистемі 8 травня 2024 року. Як в такій ситуації не залишитися без зв’язку та інтернету

В Україні можуть запровадити графіки відключення електроенергії. Вже відомо, що пік споживання очікується увечері з 18:00 до 23:00.

Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна розповідає, як залишатися на зв’язку в умовах блекауту.

Мобільний зв’язок

Через нестабільне електропостачання може зникати моільний зв’язок.в мережах може зникати зв’язок на телефонах. При вимкненні світла, станції мобільних операторів перемикаються на альтернативне джерело живлення.

Генераторів та батарей вистачає на 4-5 годин роботи. Якщо після цього світла все ще немає, то станція може повністю відключитися і не обслуговувати абонентів.

Щоб українці залишалися на зв’язку, ще у 2022 році було запущено національний роумінг. Це безкоштовна опція, яка дозволяє абонентам користуватись послугами інших операторів у зоні покриття.

Щоб скористатися цією опцією, треба на смартфоні вимкнути автовибір мережі. На Android – перейти в “Налаштування” – “Мобільна мережа” (або “Підключення”) – “Оператор”. На iOS: “Параметри” – “Мобільні дані” – “Вибір мережі”.

Відключення світла – як не залишитися без зв’язку та інтернету і чому це знову актуально

Потім треба знайти та вибрати доступну мережу – VODAFONE UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL. Якщо не вдалося зареєструватися, спробуйте знову або виберіть іншого оператора. Після цього можна дзвонити, приймати дзвінки, надсилати та отримувати смс-повідомлення.

Використання мобільного інтернету навряд чи в національному роумінгу буде комфортним. Оператори дають доступ до мережі 2G/3G на швидкості до 512 Кбіт/с. Цього може вистачити на обмін повідомленнями в месенджерах чи пошук інформації в інтернеті.

Домашній інтернет

Для того, щоб залишатися з домашнім інтернетом при відключеннях світла, слід заздалегідь потурбуватися про це. Для цього треба уточнити у свого провайдера, чи він перейшов на енергоефективні інтернет мережі за технологією xPON.

PON (passive optical network або “пасивна мережа”) – це технологія, яка забезпечує доступ до інтернету в будинках з проведеними оптичними комунікаціями. У таких випадках оптика заводиться безпосередньо у квартиру.

Особливістю PON є деревоподібна архітектура, яка не потребує електропостачання для периферійних вузлів. Це дозволяє отримувати доступ до мережі навіть при локальних перебоях зі світлом за наявності резервного живлення у ваших девайсів. Швидкість залишається високою, достатньою для перегляду онлайн-ТБ.

Якщо ваш провайдер не надає доступу до інтернету через оптику, можна знайти найближчого провайдера з xPON-мережею і подати заявку на підключення. Щоб прискорити процес, радять об’єднатися із сусідами. Варто зазначити, що така послуга доступна у більшості великих провайдерів.

Якщо домашній інтернет роздається по Wi-Fi, то крім джерел живлення для ноутбука або комп’ютера, потрібне альтернативне джерело живлення для роутера. Це можуть бути зарядні станції, безперебійники і павербанки. В останньому випадку потрібна батарея, здатна видавати необхідний вольтаж, і кабель з відповідними роз’ємами.

При дотриманні всіх умов можна залишатися вдома онлайн навіть за тривалих блекаутів.

Пункт незламності

Для того, щоб залишатися на зв’язку, модна скористатися Пунктами незламності. Дізнатися про найближчий Пункт можна через застосунок «Дія». В ньому треба завантажити мапу, знайти найближчий пункт і перевірити, чи є в ньому все необхідне.

Чому це знову актуально

Окупантами вночі 8 травня було запущено понад 50 ракет та 20 “шахедів”. Головною ціллю ударів була енерегтична інфраструктура. Ворог обстріляв енергосистеми у шести областях – Львівській, Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській та Івано-Франківській. Відомо про прильоти на об’єкті генерації “Укренерго” та три електростанції ДТЕК.

Через дефіцит в енергосистемі сьогодні з 18:00 до 23:00 можливі відключення побутових та промислових споживачів по всій Україні.

Інформація про графіки має з’явитися на офіційних сторінках обленерго.

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