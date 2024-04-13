Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає НСН.

Сахарук зазначив, що на українців можуть чекати відключення світла якщо не буде відновлена теплова генерація. Друга причина – це підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.

Графіки відключення світла в Україні – 4 умови для їх введення озвучили у ДТЕК

“По-третє, не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. І, по-четверте, не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії. Тоді єдиний спосіб збалансувати систему – це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом – це погодинними графіками відключення”, – пояснив Сахарук.

При цьому він наголосив, що лише при здійсненні чотирьох вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.

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