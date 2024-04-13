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Графіки відключення світла в Україні – 4 умови для їх введення озвучили у ДТЕК

Журналіст
Графіки відключення світла в Україні – 4 умови для їх введення озвучили у ДТЕК

Енергетики не виключають, що доведеться вводити погодинні графіки відключення світла в Україні. ДТЕК озвучив чотири умови, за яких можуть ввести обмеження по всій країні

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає НСН.

Сахарук зазначив, що на українців можуть чекати відключення світла якщо не буде відновлена теплова генерація. Друга причина – це підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.

Графіки відключення світла в Україні – 4 умови для їх введення озвучили у ДТЕК

Графіки відключення світла в Україні – 4 умови для їх введення озвучили у ДТЕК

“По-третє, не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. І, по-четверте, не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії. Тоді єдиний спосіб збалансувати систему – це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом – це погодинними графіками відключення”, – пояснив Сахарук.

При цьому він наголосив, що лише при здійсненні чотирьох вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.

Джерело

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