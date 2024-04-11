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Відключення електроенергії – як зберегти зв’язок та доступ до інтернету під час блекауту

Журналіст
Відключення електроенергії як зберегти зв'язок та доступ до інтернету під час блекауту

Внаслідок ворожих атак по енергетичній системі України  в деяких регіонах вже відбуваються планові відключення електроенергії. Як зберегти зв’язок та доступ до інтернету в умовах блекауту

Про це повідомляє Мінцифри, передає НСН.

Як зберегти інтернет:

  • уточніть у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON. Якщо ні, тоді знайдіть найближчого провайдера, який це зробив та подайте заявку на підключення. Для прискорення процесу – скооперуйтесь з сусідами;
  • придбайте джерело електроживлення для Wi-Fi роутера та кабель, щоб заживити роутер;

Відключення електроенергії – як зберегти зв’язок та доступ до інтернету під час блекауту

Відключення електроенергії як зберегти зв'язок та доступ до інтернету під час блекауту

Як зберегти мобільний зв’язок:

  • відключить автовибір мереж;
  • знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;
  • якщо зареєструватись не вдалось – спробуйте знову, або ж оберіть іншу мережу;
  • перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

У тому ж числі Мінцифри радить завантажити мапу “Пунктів незламності” в “Дії”.

Ще новини України: Джерела безперебійного живлення (ДБЖ): як захистити техніку від відключення електроенергії

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