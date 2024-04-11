Внаслідок ворожих атак по енергетичній системі України в деяких регіонах вже відбуваються планові відключення електроенергії. Як зберегти зв’язок та доступ до інтернету в умовах блекауту

Про це повідомляє Мінцифри, передає НСН.

Як зберегти інтернет:

уточніть у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON. Якщо ні, тоді знайдіть найближчого провайдера, який це зробив та подайте заявку на підключення. Для прискорення процесу – скооперуйтесь з сусідами;

придбайте джерело електроживлення для Wi-Fi роутера та кабель, щоб заживити роутер;

Відключення електроенергії – як зберегти зв’язок та доступ до інтернету під час блекауту

Як зберегти мобільний зв’язок:

відключить автовибір мереж;

знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;

якщо зареєструватись не вдалось – спробуйте знову, або ж оберіть іншу мережу;

перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

У тому ж числі Мінцифри радить завантажити мапу “Пунктів незламності” в “Дії”.

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