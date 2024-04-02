В наш час технології досягли того рівня, коли бездротовий доступ до мережі можна отримати, перебуваючи у будь-якому місці, де є стабільний сигнал від базової станції. 6 простих способів посилити сигнал Wi-Fi вдома

НСН з посиланням на РБК-Україна розповідає про прості способи покращити сигнал Wi-Fi вдома.

Причини поганого зв’язку з роутером

перевантажена базова станція через велику кількість користувачів

надто велика відстань до станції

мала кількість антен

недостатня потужність антен

електромагнітні перешкоди

сигналу заважають будівлі чи особливості ландшафту

Від положення роутера залежить якість сигналу. Як і де потрібно встановлювати пристрій, щоб посилити сигнал Wi-Fi вдома:

приберіть роутер від вікна

усуньте перешкоди, що впливають на сигнал між користувачем та роутером

усуньте прилади з електромагнітним випромінюванням

не ставте роутер на підлозі

встановіть зовнішні антени у правильному вертикальному положенні

підключіть роутер до пристрою за допомогою кабелю

Як посилити сигнал Wi-Fi вдома – 6 способів

Як вирішити проблему та посилити сигнал Wi-Fi

Найкращим варіантом буде розмістити маршрутизатор у центрі квартири на рівні столу або вище, щоб всеспрямована антена могла оптимально використовувати усі напрямки випромінювання.

Важливо враховувати, що різні матеріали стін надають різний вплив на якість сигналу. Найменший вплив на прийом мають перегородки з гіпсокартону та дерева, тоді як залізобетонні структури є основними перешкодами для поширення сигналу.

Предмети з високим вмістом металу, такі як побутова техніка, можуть також погіршити якість зв’язку, тому рекомендується мінімізувати їхню присутність у приміщенні.

Як виправити ситуацію з поганим Wi-Fi сигналом у квартирі

встановіть роутер вище за людський зріст, щоб сигнал зустрічав якнайменше перешкод;

не ставте роутер до стіни або в кут, особливо якщо за стіною стоїть побутова техніка;

найкраще встановити пристрій поруч із комп’ютером, так не доведеться підключатися через Wi-Fi, кабель дасть найкращий результат.

Якщо ви знаходитесь у двоповерховому будинку, рекомендується розмістити пристрій у центрі будівлі, наприклад, на другому поверсі, щоб забезпечити рівномірний розподіл сигналу по всій будівлі. У разі наявності бетонних або залізобетонних перекриттів у будинку, на кожному поверсі можна встановити окремий підсилювач сигналу для покращення його прийому.

Заберіть зайві пристрої

Близьке розташування електронних пристроїв, проводів, металевих дверей, залізобетонних перегородок, утеплювача на стінах, галогенних ламп, дзеркал та інших об’єктів може негативно позначатися на поширенні сигналу зв’язку.

Якість сигналу зазвичай знижується за наявності побутової техніки поруч із маршрутизатором. Рекомендується розмістити роутер у місці, віддаленому від мікрохвильової печі, холодильника та телевізора.

Посилення сигналу в налаштуваннях роутера

Іноді навіть у розвинених пристроїв виникають проблеми із сигналом, які можна вирішити, оновивши програмне забезпечення (ПЗ) вчасно. Важливо регулярно перевіряти повідомлення пристроїв, оскільки деякі маршрутизатори попереджають про наявність нового програмного забезпечення.

При придбанні роутера необхідно обов’язково закрити доступ для сторонніх осіб та встановити власний пароль. Також можна покращити сигнал Wi-Fi, змінюючи налаштування роутера.

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