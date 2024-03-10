Догляд за виноградом навесні: як обрізати та обробляти

Навесні потрібний особлий догляд за виноградом. Про це пише сайт «Уніан», передає НСН.

Виноград є вибагливою культуроб. У березні після пробудження рослини від зимової сплячки її варто обрізати та обробити від шкідників. Рослина обов’язково віддячить за таку турботу багатим врожаєм з великими гронами.

Догляд за виноградом навесні починається зі зняття укриття з молодих саджанців. Це потрібно робити поступово. Якщо зняти плівку занадто швидко, то виноград не зможе адаптуватися до різкого перепаду температур.

Щоб не нашкодити рослині, знімайте укриття поступово. Спочатку в першій половині березня підніміть укриття знизу, щоб відкрити доступ для повітря. Виноград почне поступово звикати до вуличної температури. Потім коли температура повітря не опускатиметься нижче +10°, зніміть плівку повністю.

Догляд за виноградом навесні: як обрізати

Коли обрізати виноград навесні – залежить від температури повітря. Якщо вона не опускається нижче +5° ночами, то можна приступати до процедури. Затягувати до квітня не варто – у стеблах почнеться сокорух, через що рани гірше гоїтимуться. Зріз добре робити наточеним секатором. Тоді пошкодження будуть мінімальні.

Спосіб, як правильно обрізати виноград навесні, залежить від віку куща. У перші три роки на рослині обрізають майже всі гілки. Залишають лише 2-3 найміцніших пагони, які обрізають до 2 здорових бруньок.

У четвертий і всі наступні роки у куща навесні видаляють хворі, висохлі, пошкоджені та слабкі гілки. Залишають найздоровіші та найміцніші лози товщиною не менше 5 мм. Довгі пагони рекомендується підв’язати в горизонтальному положенні.

Догляд за виноградом навесні: чим обробляти

Навесні виноград варто обприскати від хвороб і шкідників, які зимують на лозах. У перші дня березня, після зняття укриття лози обробляють розчином залізного купоросу (400 г на 5 л води). А в кінці березня або на початку квітня, коли з’являться перші зелені листочки, виноград рекомендується обприскати універсальними інсектицидами. Обробка хімічними засобами проводиться тільки до цвітіння винограду.

Є ще декілька препаратів, чим обприскати виноград навесні від попелиці, павутинного і листового кліща:

перметрин;

бордоська рідина 1%;

колоїдна сірка 75%;

мильний розчин – 1 брусок господарського мила на 10 л води;

нітрафен.

Такі обробки забезпечать на ділянці тривалий захист від поширених хвороб.

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