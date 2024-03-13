Як оформити лікарняний вдома: інструкція

Українцям розповіли, як оформити лікарняний вдома. А потім отримати законні виплати.

Пояснення надали у телеграм-каналі «Ти ж юрист», передає НСН.

Якщо у Вас є симптоми хвороби, то можете залишитися вдома і оформити лікарняний онлайн. Для цього потрібно звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

Далі Ви отримаєте повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності від електронної системи охорони здоровʼя. F МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних формується електронний листок непрацездатності. На основі саме цього документу нараховуються виплати.

Далі потрібно чекати на смс-повідомлення від Пенсійного фонду, в якому буде вказаний номер лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно.

Повідомте роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Він зможе побачити ваш лист у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.зазначимо, що лікарняний може тривати до 15 днів. Якщо непрацездатність триватиме довше, лікар може продовжити листок непрацездатності до 30 календарних днів..

Виплата грошей, за лікарняний відбувається 7 днів після дати його закриття.

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