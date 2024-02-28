Виплати ВПО, індексація пенсій, курс валют – які зміни у березні 2024 року чекають на українців

Невдовзі настане перший місяць весни. Про основні зміни у березні 2024 року читайте у матеріалі НСН нижче

Українцям розповіли, що буде з виплатами переселенцям, індексацією пенсій та курсом валют із 1 березня.

Індексація пенсій

Так, заступник міністра соцполітики Дар’я Марчак 24 лютого заявила про те, що з 1 березня пенсії в Україні будуть проіндексовані на 8%. За її словами, такий розмір збільшення порахований за формулою і враховує рівень інфляції минулого року.

“Індексація на 8% розрахована за формулою, передбаченою законодавством. У формулі розрахунку розміру інфляції є показник інфляції за минулий рік. Інфляція була у розмірі всього 5,1%, тому розмір індексації вийшов ось таким”, – розповіла вона.

Кандидат економічних наук (незалежний експерт) Олександр Хмелевський в ексклюзивному коментарі виданню розповіла, що індексацію буде проведено не самих пенсій, а заробітних плат, заробітні плати на основі яких здійснюється розрахунок пенсій.

“З 1 березня пенсії будуть проіндексовані на 8%. Точніше не самі пенсії, а заробітні плати на основі яких здійснюється розрахунок пенсій. Тому пенсії зростуть у середньому не більше ніж на 6%, або на 322 грн. Мінімальна сума підвищення встановлена ​​на рівні 100 грн, максимальна 1500 грн”, – наголосив він.

Які зміни у березні 2024 року чекають на українців

Хмелевський також повідомив, що раніше Кабмін планував проіндексувати зарплати, з яких розраховуються пенсії на 13%, але вирішив, що інфляція у 2023 році становила лише 5,1%, а середня зарплата зросла на 7%, тож 8% індексації буде цілком достатньо. Іншою причиною нижчої індексації є дефіцит Пенсійного фонду та Держбюджету. На індексацію може розраховувати переважна більшість пенсіонерів – понад 10,2 мільйонів із 10,5 мільйонів осіб. У тому числі 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, 600 тисяч пенсіонерів силових структур та 100 тисяч чорнобильців.

Крім того, ще через місяць, з 1 квітня, на пенсіонерів чекає індексація пенсій.

“З 1 квітня планується індексація пенсій працюючих пенсіонерів, відповідно до збільшення їх страхового стажу. Також з 1 квітня, у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплати, мають зрости пенсії, які прив’язані до розміру мінімальної зарплати. Такі пенсії зростуть з 2840 гривень до 3200 гривень “, – розповів Хмелевський.

Виплати переселенцям

26 січня 2024 року КМУ ухвалив Постанову №94 “Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших уразливих категорій осіб”. Постанова набула чинності 1 лютого, а норми щодо продовження допомоги на проживання (так званих “переселенські”) набудуть чинності 1 березня.

За словами юриста громадської організації “Донбас ЅОЅ” Наталії Юрлової, з 1 березня автоматично буде продовжено виплати наступним категоріям ВПО (незалежно від дати переміщення):

пенсіонерам, якщо станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень (чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність). Наприклад – пенсія чоловіка 12 тисяч грн, пенсія дружини 5 тисяч гривень. Дружині продовжать автоматично, чоловік не має права на продовження, якщо не підпадає під інші критерії;

людям з інвалідністю І чи ІІ групи (незалежно від розміру доходу);

дитині з інвалідністю віком до 18 років, дитині, яка хвора на важкі перинатальні ураження нервової системи та інші хвороби;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батькам вихователям та прийомним батькам.

Керівник ДО “Дискусійно-аналітичний клуб “Україна та світ” Олександр Явтушенко в коментарі виданню розповів, що всім вищевказаним категоріям осіб не треба додатково подавати жодних додаткових заяв або звернень. Якщо ж особа відноситься до однієї з цих категорій, але виплати припинилися, необхідно в центр надання адміністративних послуг.

Юрлова підкреслила, що у разі якщо особі не було продовжено виплату допомоги автоматично, але вона відноситься до вищевказаних категорій осіб, їй може бути призначена допомога за заявою. Наприклад, станом на 1 березня особа не є особою з інвалідністю І або ІІ групи, проте пізніше таку інвалідність буде встановлено. Після встановлення інвалідності особа має право звернутися із заявою про надання допомоги ще на шість місяців.

За її словами, на даний момент законодавчо врегульовано продовження виплат тільки саме на цей термін, чи продовжено виплати цим категоріям громадян влітку поки що незрозуміло.

Явтушенко зазначила, що заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦПАУ) або органів соціального захисту населення потрібно подавати нижченаведеним категоріям ВПО:

малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника за заявою особи, яка перебуває у сімейних, споріднених відносинах, за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданої службою у справах дітей за місцем звернення, або особи, яку батьки чи інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреним органом опіки та піклування, або особи, в сім’ю якої тимчасово влаштована дитина, яка залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасовий устрій);

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності – для жінок, віднесених до І – IV категорій осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), що підтверджується інформацією про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформованому медичному висновку про тимчасову непрацездатність категорії “Вагітність та пологи” або довідкою лікувально-профілактичного закладу встановленого зразка;

особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу (крім осіб з інвалідністю І та ІІ групи), якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача у такій сім’ї протягом тримісячного періоду не перевищує 9444 грн;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю I групи І/АБО дитиною з інвалідністю до 18 років І/АБО особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу І/АБО за особою, яка досягла 80-річного віку І/АБО за дитиною, хворою тяжкими захворюваннями;

особам, які стоять на обліку в центрі зайнятості та мають дітей, які навчаються у навчальних закладах, у т. ч. вищих навчальних закладах;

офіційно працевлаштовані особи, які мають дітей віком до 14 років та відвідують школу.

Юрлова також висловила думку, що найуразливішим категоріям населення в Україні грошова допомога надаватиметься – незважаючи на бюджетний дефіцит.

“Звичайно, скорочення виплат ВПО пов’язане зі скороченням бюджетних коштів. Але важливо зазначити, що найбільш уразливим категоріям осіб допомога надаватиметься. Якщо сім’я не матиме права на допомогу на проживання ВПО, може звернутися за допомогою з малозабезпеченості. Крім того, важливо розуміти, що найбільшою потребою ВПО є житло. Тому доцільно створювати програму для перекриття оренди (хоча б частини орендної плати) для осіб, змушених залишити своє місце проживання у зв’язку з бойовими діями чи тимчасовою окупацією”, – розповіла вона.

А ось Хмелевський навпаки висловив думку, що державі має сенс зосередитися на створенні робочих місць для всіх українців.

“Розмір виплат дуже мізерний і прожити на них неможливо, тому всі переселенці, хто мав таку можливість, знайшли роботу. Водночас в Україні є тотальне безробіття, близько 50% працездатного населення не має роботи. Знайти роботу не можуть місцеві жителі – не кажучи вже про переселенців. Немає провини переселенців у тому, що вони не знайшли собі роботу, причиною цього є відсутність робочих місць. Тому влада має зосередитися на створенні робочих місць, а не відмовляти людям у соціальних виплатах прирікаючи їх на злидні та страждання”, – сказав він.

Курс долара з 1 березня

Олександр Хмелевський вважає, що обсяги фінансування ЄС скоротяться порівняно з 2023 роком. Все це призводитиме до скорочення валютних резервів НБУ та посилюватиме девальвацію.

“Хоча розмір валютних резервів цілком достатній для підтримки стабільного курсу гривні, проте в умовах скорочення іноземного фінансування Нацбанку доведеться йти на помірну девальвацію. У лютому курс долара на міжбанківському ринку вже досяг 38,62 грн. Наступною метою є курс 39,0 грн за долар, яка буде досягнута в найближчі 2-3 тижні.У березні валютний курс на міжбанківському валютному ринку коливатиметься в межах 38,0-39,5 грн за долар. По євро курс коливатиметься на рівні 41,0-43,0 грн”, – розповів він.

Експерт зазначив, що незважаючи на цілком достатні валютні резерви (38,5 млрд) Нацбанку все одно доведеться йти на помірну девальвацію.

“Протягом січня 2024 року валютні резерви НБУ знизилися майже на 2 млрд доларів і склали станом на 1 лютого 38,5 млрд. Хоча розмір валютних резервів цілком достатній для підтримки стабільного курсу гривні, проте в умовах скорочення іноземного фінансування, Нацбанку доведеться йти на помірну девальвацію У лютому курс долара на міжбанківському ринку вже досяг 38,62 грн. Наступною метою є курс 39,0 грн. 38,0-39,5 грн за долар. По євро курс коливатиметься на рівні 41,0-43,0 грн”, – додав він.

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