Збільшення допомоги для дітей і матерів у 2024 році: як зміняться виплати

У цьому році для більшості осіб, які мають право на певні соціальні виплати, держава проведе перерахунок щомісячних нарахувань. Це також стосуватиметься допомоги для дітей і матерів. Зміни відбудуться внаслідок зростання прожиткового мінімуму, яке передбачено на поточний рік.

Про це мовиться в законі “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, передає НСН.

Збільшення допомоги для дітей і матерів у 2024 році

Відповідно до бюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум збільшився до 2920 гривень для дорослих і 2361 гривні для осіб, які втратили працездатність.

Для дітей прожитковий мінімум у 2024 році становить:

до 6 років — 2563 гривні;

від 6 до 18 років — 3196 гривень.

Таке зростання прожиткового мінімуму призвело до збільшення соціальних виплат.

Сума виплати при народженні дитини та декретні

Допомога при народженні дитини тепер становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачується одразу, а решта — щомісяця протягом трьох років. Водночас бебі-бокс тепер коштує 7689 гривень.

Допомога для вагітних жінок, що не працюють, становить 757 гривень щомісяця.

Максимальна допомога для одиноких матерів:

до 6 років — 2563 гривні;

від 6 до 18 років — 3196 гривень;

для студентів від 18 до 23 років — 3028 гривень.

Допомога для дітей під опікою:

до 6 років — 6407,5 гривні;

діти до 6 років з інвалідністю — 8970,5 гривні;

від 6 до 18 років — 7990 гривень;

діти з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 гривень.

Допомога для особи, що доглядає за хворою дитиною:

до 6 років — 5126 гривень;

від 6 до 18 років — 6392 гривні.

Нарахування, якщо дитини не отримує аліментів

Також є тимчасова допомога для дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Максимальний розмір допомоги становить:

Для дітей до 6 років — 2563 гривні;

Для дітей від 6 до 18 років — 3196 гривень.

Гарантована сума допомоги визначена на рівні:

Для дітей до 6 років — 1281,50 гривні;

Для дітей від 6 до 18 років — 1598 гривень.

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