Індексація пенсій з 1 березня: хто отримає більше і на скільки

В Україні запланована індексація пенсій з 1 березня 2024 року. Стало відомо, хто отримає більше і на скільки. Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко в інтерв’ю Українському Радіо, передає НСН.

Індексація пенсій з 1 березня: хто отримає більше

Індексації підлягатимуть в Україні всі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року.

Кому буде проведена індексація? Правила проведення індексації визначені постановою уряду від 20 лютого 2019 року №124. До того часу індексація, як правило, здійснювалася винятково на показник інфляції. Новий порядок передбачає загальний механізм індексації пенсій. Тобто, в першу чергу індексуються призначені пенсії. Ми їх називаємо страховими. Й індексації будуть підлягати всі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року, – розповіла Ковпашко

За її словами, для кожного пенсіонера розмір підвищення розрахують індивідуально, але мінімальний розмір індексації не може бути менший, ніж 100 грн.

З попередніх постанов Кабміну ми вже звикли, що мінімальний розмір індексації не може бути менший, ніж 100 гривень. Тобто, це та мінімальна гарантія, яка дається і тим пенсіонерам, які призначені, наприклад, у минулому році, – пояснила Ковпашко.

Вона нагадала, що цьогоріч для призначення пенсії як чоловікам, так і жінкам потрібно досягнути віку 60 років і мати 31 рік стажу. Якщо такого стажу немає, то можливо вийти на пенсію після досягнення віку 63 роки, там вимоги до стажу менші. Якщо немає стажу, який дає таке право у віці 63 роки, але людина має не менше 15 років стажу, тоді можна вийти на пенсію після досягнення віку 65 років.

На скільки зростуть пенсії з 1 березня

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій із 1 березня 2024 року на 7,9%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн, розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, індексація торкнеться більше 10 млн українців – 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч “чорнобильців”.

Крім того, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.

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