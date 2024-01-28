В Україні в лютому стане відомим точний розмір індексації пенсійних виплат. Найбільша індексація пенсій відбудеться з 1 березня. Стало відомо, хто отримає прибавку в 1000 грн

Розмір індексації залежить від двох показників: середньої зарплати в країні за три роки та інфляції за минулий рік. Дані цієї статистики буде відомо тільки в лютому, тому і точний розрахунок індексації оголосять лише напередодні індексації. Прибавку в 1 тис. грн отримають ті, хто зараз отримує пенсію розміром близько 8 тис. грн.

Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZ.UA. В уряді називають орієнтовний розмір. Йдеться про підвищення пенсій на 13%. Це буде найбільшим зростанням пенсій у наступному році. Наприклад, якщо ваш розрахунковий розмір пенсії становить 4 тис. грн., то за результатами індексації ви зможете отримати пенсію у розмірі близько 4,6 тис. грн.

Індексація пенсій з 1 березня – хто отримає прибавку в 1000 грн

Збільшення пенсії на 1 тис. грн. отримають українці, які до індексації мають виплату у розмірі від 7692 грн. Важливо, що йдеться саме про “чистий” розмір пенсії: без урахування всіх можливих надбавок за стаж, вік тощо.

Індексація не торкнеться лише невеликої кількості пенсіонерів. Це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок останні три роки, українців, які зараз мають значні надбавки до розрахункових пенсій, або мають високі виплати. Наприклад, індексація не торкнеться жодного із суддів на пенсії, однак і зараз розмір їхньої пенсії сягає 100 тис. грн.

Наступне підвищення пенсій очікується у квітні. Він торкнеться тих, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку та у кого виріс стаж. Крім того, у квітні в Україні підвищать мінімальну зарплату, як результат, збільшиться і гарантований розмір пенсії для тих, кому більше 65 років і які виконали норму за стажем. При цьому з 1 лютого розмір пенсій в Україні міняти не планують.

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