Допомога ВПО, пенсії, відключення боржників, ціни на пальне – основні зміни у лютому 2024

Невдовзі настане останній місяць зими, і ми зустрічатимемо весну. Про основні зміни у лютому 2024 року читайте у матеріалі НСН нижче.

Основні зміни у лютому 2024

Допомога ВПО

З 1 лютого в Україні планувалося скасування виплат для більшості ВПО (зокрема, для усіх, хто зареєструвався до 1 серпня 2023 року), але уряд відтермінував це рішення.

26 січня стало відомо, що абсолютно всі категорії ВПО отримуватимуть грошову допомогу і в лютому.

А нові правила для переселенців запровадять вже з 1 березня 2024. Кількість категорій ВПО, які матимуть право на виплати, скоротять.

Автоматично продовжать отримувати кошти від держави тільки такі категорії:

пенсіонери, пенсія яких не перевищує 9444 грн;

особи з інвалідністю 1 або 2 групи;

діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та інші вразливі категорії.

У Мінсоцполітики при цьому уточнили, що інші громадяни, які хочуть продовжити отримувати виплати, мають повторно звернутися до відомств, аби оформити їх. Але матимуть право на допомогу не всі.

Головний критерій: працездатні члени родини офіційно працевлаштовані (або зареєстровані у Центрі зайнятості чи оформили ФОП) і дохід на кожного члена сім’ї не перевищує 9400 грн.

Щодо працевлаштування робитимуть винятки для мешканців умовно безпечних територій, в родинах яких є маленькі діти, а дитсадки не працюють, або дитина вчиться у школі онлайн.

Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми, – пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович

Скорочення виплат ВПО пов’язано з вимогами міжнародних партнерів, які надають Україні кошти.

Як зазначила віцепрем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення, чи оптимізації. Вона додала, що за міжнародними лекалами для адаптації переселенців достатньо двох років.

Детальніше про виплати ВПО з березня ми писали: Офіційно! Прийнято постанову щодо виплат ВПО після 1 березня: хто матиме право на допомогу

Пенсії

На початку лютого відбудеться перерахунок пенсій, який вплине на розмір виплат. Тож уже з 1 числа мінімальний розмір соцвиплати становитиме 2 361 грн, а максимальний – 23 610 грн.

Також у другій половині місяця стане відомим точний відсоток індексації пенсії 1 березня 2024 року. Раніше у Мінсоцполітики припускали, що він буде на рівні 13%.

На 2024 рік у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано з огляду на показники макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого… Попередньо ми очікуємо зростання приблизно на 13%, – повідомляла перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Відключення боржників

У грудні 2023 року Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг за борги, що діяв від початку повномасштабного вторгнення. Відтепер постачальникам послуг ЖКГ знов дозволяється:

Нараховувати та стягувати пеню, штрафи за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

Призупиняти/повністю зупиняти постачання послуг у випадку несвоєчасної та/або неповної оплати послуг.

Таким чином, українцям знову можуть “відрізати” світло, газ та воду, якщо є заборгованість. Водночас заборона стягувати борги продовжить діяти для громадян, що проживають в зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і для тих, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни.

Постачальники мають право припинити надання послуг, якщо домогосподарство не сплатило за спожиті обсяги у терміни, що визначені договором (зазвичай 10-30 днів після встановленої дати внесення оплати). Однак споживача повинні обов’язково попередити відповідним письмовим повідомленням.

В компанії Yasno попередили, що перші відключення боржників можуть початися вже наприкінці січня 2024. Керівник YASNO Сергій Коваленко зазначив, що відключати будуть не “всіх підряд”, а за певними критеріями – сума боргу, його давність тощо. Він також пояснив, що робити, щоб світло не відключили.

Уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде, а для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії, які зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою”, – зазначив Коваленко.

Чи буде підвищення тарифів у лютому

Через війну в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів за частину комунальних послуг. На час дії воєнного стану та пів року після його скасування заборонено змінювати ціни на гарячу воду, опалення, газ.

Ці правила не розповсюджуються на послуги холодного водопостачання та електрику. Проте в уряді запевняють, що вищезазначені тарифи ЖКГ залишаться без змін як мінімум до кінця опалювального сезону у квітні 2024.

Найбільший постачальник газу населенню НАК “Нафтогаз” пропонує фіксовану ціну – 7,96 грн/куб.м. При цьому в компанії кажуть, що в майбутньому ціна все ж може зрости.

Тарифи на холодну воду в НКРЕКП планували підвищити в середньому на 30% ще минулого літа, але рішення скасували після втручання влади. Вартість послуг поки незмінна, але може відрізнятися в залежності від регіону. Тариф встановлюється для кожного водоканалу окремо.

Ціна на світло для населення становить 2,64 грн/кВт-год, або 1,32 грн/кВт-год у нічні години для власників двозонних лічильників.

У лютому тариф на електроенергію зміниться, однак не для населення, а лише для малих непобутових споживачів (невеликі підприємства та бізнеси, електроустановки яких приєднані до відповідних мереж із договірною потужністю до 50 кВт) постачальника Yasno. Для цих категорій споживачів ціна міняється щомісяця.

Ціни розраховуються за методикою НКРЕКП та охоплюють:

ціну купівлі електроенергії на ринку;

тариф на послуги оператора системи розподілу;

тариф на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Житлові субсидії

У лютому 2024 року в українців збережеться можливість отримувати державну допомогу у вигляді субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Також уряд гарантує збільшення видатків на субсидії цього року.

Середній розмір фінансової підтримки для українців на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон-2023−24 становить 1410 грн.

Згідно з ухваленим рішенням КМУ, нормативи опалення на зиму 2024 року зросли приблизно в 4 рази і становлять для надання субсидії:

на вугілля — 2,23 тонн;

на дрова — 7,41 тонн.

Виплати військовим

З 1 лютого 2024 року деякі військові, незалежно від того, чи перебувають вони у районах проведення бойових дій, можуть отримати виплату 30 тис. грн.

Відповідно до абзацу 16 пункту 2 розділу ХХХІV наказу МОУ № 260, 30 тис. грн можуть отримати військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань):

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління Державної спеціальної служби транспорту;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу Збройних Сил України, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури (у тому числі об’єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами Державної спеціальної служби транспорту).

Крім того, в абзаці 30 пункту 2 Закону зазначено, що, військовослужбовцям, які в установленому законодавством порядку відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі до складу сільських (селищних), міських, районних та обласних військових адміністрацій, на території (або частині цієї території), на яких ведуться воєнні (бойові) дії, та виконують бойові (спеціальні) завдання, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн.

Ціни на пальне

У лютому на АЗС відбудеться зниження вартості пального. Очікується, що лютий 2024 року ми зустрінемо з цінами 45-49 грн/л за бензин і дизель.

На сьогодні середня ціна за літр бензину і дизеля становить близько 50,60 грн. Навіть ті великі мережі АЗС, які продають пальне по 54-55 грн/л, надають клієнтам знижку, і підсумкова вартість становить 51-52 грн. І вони теж рано чи пізно знизять ціну, – повідомив аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко

За прогнозами, вартість газу на АЗС також продовжить знижуватися. Очікується, що ціна на цей вид пального буде в межах 27,60 грн/л.

Укрпошта доставлятиме ліки

АТ Укрпошта з 1 лютого 2024 року зможе продавати ліки на деокупованих і прифронтових територіях у межах реалізації проєкту Укрпошта-Ліки.

Пілотний запуск ініціативи заплановано з 1 лютого. З цією метою АТ Укрпошта отримає ліцензію на продаж лікарських засобів у наявних стаціонарних поштових або мобільних відділеннях, – повідомило Мінреінтеграції.

На думку Мінреінтеграції, відповідна ініціатива дасть змогу вирішити проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

Зазначається, що наразі попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу в Києві та відбувається набір фармацевтів, оскільки відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише фахівець.

Крім того, заплановано запровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

Джерело: РБК-Україна, Факти

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