Офіційно! Прийнято постанову щодо виплат ВПО після 1 березня: хто матиме право на допомогу

26 січня Уряд прийняв постанову щодо виплат ВПО після 1 березня. Деталі повідомили у Міністерстві соціальної політики, передає НСН.

26 січня Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову про продовження виплат на проживання для ВПО. Виплату допомоги всім ВПО, які отримували її до 1 лютого, автоматично буде продовжено до 1 березня (без додаткового звернення).

Що стосується виплат ВПО після 1 березня

З 1 березня 2024 року виплати для ВПО буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів виплат – тих ВПО, які належать до найбільш вразливих категорій громадян.

Так, з 1 березня виплати автоматично продовжуються ще на 6 місяців для категорій ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (детальний перелік – у постанові);

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Крім того, значна кількість ВПО також зможуть отримати продовження виплат ще на 6 місяців, після подання нової заяви на виплату допомоги.

ВАЖЛИВО! Звертатись по перепризначення допомоги для ВПО з 1 березня родини можуть вже починаючи з 1 лютого 2024 року. Тим, хто відповідає критеріям Постанови, і хто звернеться з новою заявою у лютому – березні 2024 допомога призначатиметься і виплачуватиметься, починаючи з 1 березня.

Умова продовження виплат на додаткові 6 місяців – те, що розмір доходу в таких родинах не перевищує 9 444 грн на одну особу (це дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, що втратили працездатність, або, скажімо, 37 776 грн на родину з 4-х осіб).

Так, ще на 6 місяців зможуть отримати виплати для ВПО ті родини, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі (офлайн та онлайн), через що батьки не мають можливості працювати.

Зокрема, право на продовження допомоги матимуть родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій. А також ті родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн.

Також допомога буде продовжена родинам, у яких один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (детальний перелік випадків буде оприлюднено додатково).

Крім того, допомога буде продовжена малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, та вагітним жінкам (починаючи з 30 тижня вагітності).

Стимулюватимуть ВПО працевлаштовуватися

Крім того, прийняті зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. Кількість отримувачів допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні на 01.12.2023 становить 2,6 млн осіб, серед них – осіб працездатного віку – майже 1,3 млн осіб. Проте лише близько 40% працездатних ВПО наразі працюють, більша половина – не працевлаштовані.

Тому допомога буде продовжуватися родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/ або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримали ваучер на навчання тощо та у складі сім’ї є діти віком до 14 років.

Крім того, продовження виплати допомоги на проживання для ВПО зможуть отримати родини, у яких непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та в сім’ї є діти, які навчаються в школах /вузах. Водночас, якщо після перепризначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості (наприклад, зніметься з обліку в Центрі зайнятості), – виплату допомоги буде припинено.

Таким чином, механізм виплат буде поєднано зі стимулюванням ВПО працездатного віку до працевлаштування і отримання власних джерел доходів для родини, і тим самим – допомозі родині стати на ноги після переміщення та інтегруватись у нові громади.

Крім того, згідно ухваленої Постанови Уряду, відтепер ВПО, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або яких було знято з обліку як внутрішньо переміщених осіб через те, що такі особи повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання.

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