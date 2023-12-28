Українські біженці за кордоном рятуються від війни, яку розв’язала рф. Як зміниться їхнє життя у наступному році.

Про це НСН розповідає з посиланням на матеріал 24 Каналу.

Європейські держави простягнули руку допомоги для українських біженців. Вони вже майже 2 роки підтримують переселенців за кордоном: допомагають виплатами, забезпечують житлом та приймають дітей у школи. Але більшість країн з наступного року намагатимуться максимально інтегрувати біженців – стимулювати їх виходити на роботу і забезпечувати себе самостійно.

Українські біженці за кордоном – де найбільше

Російське вторгнення змусило виїхати за межі України мільйони громадян. За останніми даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах Європи отримали 4,24 мільйона українців. Є три країни, в яких прихистили найбільше людей:

Німеччина – 1 215 365 осіб;

Польща – 960 620 осіб;

Чехія – 364 450 осіб.

За останній рік підтримка українців у Європі дещо скоротилась. І це абсолютно логічно, адже така велика кількість біженців значно вплинула на фінансові спроможності приймаючих країн. Також у багатьох державах виникла житлова криза, адже місць для розміщення переселенців бракує. Особливо ця проблема вдарила по Ірландії та Нідерландах.

Але попри все 79% громадян ЄС і надалі готові приймати українців і допомагати нашим співвітчизникам.

Які умови чекають українців у Німеччині

Німеччина прийняла найбільше українських біженців. Вони продовжують і далі прибувати: як безпосередньо з України, так і з інших країн Європи. Найбільше українців мігрують до Німеччини з Польщі, адже розраховують на кращі умови, більші виплати та ліпше місце роботи.

Зараз у Німеччині намагаються рівномірно розподілити біженців по всіх федеральних землях. Такі великі міста, як Берлін, Кельн та Гамбург, більше не мають місць для біженців. Новоприбулі українці не можуть обирати, куди саме їх розподілять на проживання. Це відбувається автоматично. І щомісяця оновлюється список федеральних земель, які досі готові приймати людей. Наступного року “‎випадкова” система розселення збережеться.

Хороші новини для українців у Німеччині стосуються виплат у наступному році. У 2024-му допомога з безробіття Bürgergeld збільшиться на 12%. Нові суми будуть такими:

самотні особи / самотні батьки – 563 євро (зараз 502 євро);

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро (451 євро);

дорослі у закладах – 451 євро (402 євро);

підлітки 14 – 17 років – 471 євро (420 євро);

діти 6 – 13 років – 390 євро (348 євро);

діти до 5 років – 357 євро (318 євро).

Робота в пріоритеті

Німеччина максимально стимулюватиме біженців виходити на роботу в наступному році. Тепер для них робитимуть значні поступки щодо знання німецької мови. Роботодавців зобов’язали брати на роботу українців, які ще не закінчили курси вивчення німецької. Щоб отримати посаду, достатньо буде лише базових знань.

Тому у 2024-му мовний бар’єр більше не буде перепоною для залучення українських біженців до роботи. Для прискореного працевлаштування українців запускається ініціатива JobTurbo. Вона має охопити близько 200 тисяч українців та ще 200 тисяч біженців з інших країн.

А тим, хто не бажає виходити на роботу в Німеччині, можуть скоротити виплати. Про це сказали низка німецьких політиків. Українцям у 2024 році доведеться навідуватися до центру зайнятості кожні шість тижнів. Раніше консультаційні візити відбувалися раз на кілька місяців. Якщо це ігнорувати, то виплату з безробіття можуть скоротити — відрахувати від неї 30%.

Які зміни для українців у Польщі у 2024 році

Саме Польща стала першою країною, яка прийняла українців одразу після російського повномасштабного вторгнення.

Ймовірно, однією з найважливіших змін наступного року в Польщі є збільшення мінімальної зарплати з 1 січня. Статус тимчасового захисту повністю відкрив для українців польський ринок праці. Тому з наступного року українці зможуть заробляти від:

4 242 злотих брутто (36 353 гривні) – з 1 січня 2024 року для тих, хто працює за трудовим договором;

4 300 злотих брутто (36 850 гривень) – з 1 липня 2024 року для тих, хто працює за трудовим договором.

А для тих працівників, які отримують погодинну оплату:

27,7 злотих брутто (237 гривень) – з 1 січня 2024 року за годину роботи;

28,1 злотих брутто (240 гривень) – з 1 липня 2024 року за годину роботи.

Українці “на руки” будуть отримувати дещо меншу суму після всіх відрахувань. Чистий мінімальний дохід у 2024 році становитиме з 1 січня приблизно 3 222 злотих (27 611 гривень), а з 1 липня – близько 3 261 злотого (27 945 гривень).

За попередніми підрахунками, підвищення мінімалки торкнеться 3,6 мільйона працівників у Польщі. І серед них чимало українців.

Дитячі виплати зростуть

Також з початку 2024 року у Польщі зросте допомога на виховання дітей. Сімейна програма “‎500+” із січня трансформується у “‎800+”. Тепер щомісяця держава виплачуватиме по 800 злотих на кожну неповнолітню дитину в родині. Українці мають право на цю допомогу нарівні з поляками.

Аби отримати підвищені виплати 800 злотих, батькам не потрібно подавати нову заяву, ZUS проіндексує їх автоматично.

Поки що Польща остаточно не визначилась, чи залишить пільги українським біженцям зі статусом PESEL UKR. Майже мільйон українців зможуть легально перебувати в країні до 4 березня 2024 року й отримувати низку соцвиплат.

Але якщо Польща не проголосує за продовження пільг, вони перестануть бути доступними для громадян України. Поки що рішення польської влади щодо продовження допомоги українським біженцям після 4 березня 2024 року – під питанням.

Яку допомогу можуть втратити українці в Польщі:

надання дозволів на роботу;

вільний доступ до шкіл;

медична допомога;

сімейні виплати.

Що стосується проживання, то компенсації на житло виплачуються тільки 120 днів після прибуття до Польщі. Далі українці мають самостійно знаходити собі житло та сплачувати оренду.

Що чекає на біженців у Чехії

Чехія значно скоротила виплати для українців ще в липні 2023 року. Тому поки фінансова допомога залишиться незмінною. Але натомість збільшиться мінімальна зарплата.

Із січня 2024 у Чехії зростає мінімалка. Підвищення наступного року стане найсуттєвішим в історії. Українці з тимчасовим захистом мають доступ до чеського ринку праці. Тому підвищення мінімалки безпосередньо стосується їх.

З наступного місяця мінімальна зарплата у Чехії зросте з 17 300 крон (706 євро) до 18 900 крон (771,44 євро) до відрахувань. Погодинна мінімальна зарплата в Чехії із січня 2024 зросте з 103 до 112 крон.

Українці зможуть продовжити тимчасовий захист у Чехії до 2025 року. Але з’явилася нова умова для цієї процедури. Спершу біженцям потрібно буде пройти онлайн-реєстрацію, а потім навідатися до відділення МВС. Обов’язково потрібно буде надати документ про наявність житла з нотаріально засвідченим підписом власника.

Також у наступному році у Чехії скорочують термін безкоштовного проживання зі 150 до 90 днів. Нові умови запрацюють з вересня 2024 року.

Усі особи, у яких з 1 вересня 2024 року закінчиться 90-денний термін, повинні будуть залишити екстрено надане житло або, якщо погодиться власник, перейти на стандартний договірний режим, тобто оплачувати житло власним коштом, написано у пояснювальній записці до законопроєкту Lex Ukrajina.

Також в наступному році українцям запропонують допомогу за добровільне повернення з Чехії. Точна сума фінансової допомоги поки невідома, але це буде одноразова виплата. Додатково біженцям можуть купити квитки або сплатити за житло перед від’їздом. Також Чехія готова покрити необхідні юридичні консультації для українців.

Ірландія значно скорочує виплати

Нові умови для українців у Ірландії разюче відрізнятимуться від тих, які зараз пропонують біженцям на острові. Уряд вже погодив значне скорочення виплат. Вони зменшаться вшестеро. Також у країні обмежать час проживання у безкоштовному житлі.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар зазначив, що нові умови запрацюють для українців наприкінці січня 2024 року.

Виплати для українських біженців скоротять із 220 євро до 38,80 євро на тиждень, поки вони перебувають в державному житлі (наприклад, у готелях, за які сплачує Ірландія). Біженці, у яких є діти зможуть претендувати на додаткову виплату – 29,80 євро на одну дитину щотижня. Тобто в сумі жінка з дитиною буде отримувати близько 275 євро виплат на місяць.

Очікується, що відповідний законопроєкт в Ірландії винесуть на розгляд на початку січня. Ірландський прем’єр також підтвердив інформацію, що новоприбулі біженці з України будуть мати лише 90 днів на безкоштовне проживання. Після цього – переселенцям доведеться самостійно шукати дах над головою.

Важливо! Нові умови не стосуватимуться тих українців, які переїхали до Ірландії раніше. Ці обмеження застосовуються тільки для новоприбулих біженців.

Також українців планують більш активно заохочувати шукати роботу в Ірландії. Для цього з біженцями проведуть співбесіди, щоб підібрати для них робоче місце.

Зараз на острові проживає понад 100 тисяч українців. Наплив біженців спричинив житлову кризу в Ірландії. Але зменшення виплат і зміна умов розміщення мають зробити острів менш привабливим для шукачів притулку.

Ірландія докладає зусиль, щоб розселити всіх переселенців, які потребують даху над головою. Тому інколи країна змушена йти на досить оригінальні кроки й розміщувати біженців у наметах, історичних будівлях та кінних центрах.

Отже, такі зміни чекають на українців за кордоном у наступному році. Європейські держави продовжать підтримку біженців, але намагатимуться стимулювати їх виходити на роботу, вивчати мову та самостійно оплачувати житло. Але жодна країна не залишить українців без допомоги у новому 2024 році.

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