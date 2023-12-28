В Україні може не відбутися індексація пенсій – названо причину

Відповідно до плану на наступний рік, масштабна індексація пенсій має початися 1 березня. Однак, є обставини, через які процедура перерахунку не відбудеться

В Україні можуть скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у випадку затримки фінансової допомоги Заходу.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, повідомляє НСН.

В той же час міністр запевнила, що базова пенсія буде виплачуватися.

“Можливо, не вдасться, якщо будуть такі ризики, говорити про індексацію. Але базова пенсія буде виплачена і на це кошти ми знайдемо”, – сказала вона.

В Україні може не відбутися індексація пенсій

Жолнович також нагадала, що за рахунок міжнародної допомоги фінансуються соціальні виплати, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

“Зараз Міністерство соціальної політики в кінці року уклало угоду із Світовим банком майже на 2 млрд доларів, і ці кошти на перші місяці покриють нам базові соціальні видатки. То ж я впевнена, що люди не залишаться без необхідних коштів”, – зазначила міністр.

За словами Жолнович, у випадку проблем з допомогою Мінсоцполітики буде розширювати програми з міжнародними агенціями, які і наразі виділяють кошти.

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