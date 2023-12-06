Надавати послуги замість соцвиплат – що пропонують у Мінсоцполітики

Послуги замість соцвиплат: міністерка соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що «краще створювати послуги, а не платити малі гроші на руки».

Про це Оксана Жолнович сказала в інтерв’ю Еспресо, передає НСН.

В Україні понад 39 видів соціальних програм, — і це лише ті, які фінансуються з державного бюджету, не враховуючи видатків місцевих бюджетів на соціальну підтримку. Є питання щодо їхньої ефективності й сучасності, а також відповідності до цілей. Це потрібно переглядати. Але в нас є квоти для працевлаштування людей з інвалідністю, допомога малозабезпеченим, зазначила очильниця Мінсоцполітики.

Як розповіла міністерка, у відомстві працюють над єдиним Соціальним кодексом, щоб зібрати всі виплати з різних законів в один документ.

Деякі з пільг не працюють і не потрібні, наприклад, позачергове право на встановлення стаціонарного телефону. Це вже не має жодного сенсу. Тобто ми хочемо оптимізувати цей перелік: проаналізувати, для чого ця пільга, чи вона працює. Чи можна різні види пільг і виплат об’єднати, сказала Жолнович.

За її словами, загалом існують два види соціальних виплат: постійна та тимчасова.

Якась постійна ситуація, наприклад, коли людина втрачає здоров’я і потребує догляду чи підтримки. Або тимчасова, коли у житті щось надзвичайне. Допомога з безробіття. Або народження дитини, пояснила Жолнович.

Стосовно допомоги при народженні дитини міністерка зауважила, що зараз існує разова допомога та виплати впродовж трьох років, проте навряд чи доцільно розтягувати дрібні виплати на три роки невеликими сумами.

Чи не краще надати жінці муніципальну няню або розвинути мережу садочків, щоб мати скоріше могла повернутися на ринок праці? Набагато краще створювати послуги, а не платити малі гроші на руки. Це дозволяє батькам відпочити, соціалізуватися, працевлаштуватися, підтягнути свій економічний рівень. В довгостроковій перспективі це працює краще, наголосила Жолнович.

Також міністерка зазначила, що підхід до допомоги ВПО був переглянутий:

Коли почався масовий виїзд людей із зони бойових дій, їхали різні люди: і бідні, і багаті. Майже 5 млн людей водночас. І на той час для виплат переселенцям не було жодних майнових критеріїв. Виплати сягнули величезної суми 57 млрд гривень. Ми переглянули цей підхід у серпні 2023 року, і встановили термін надання допомоги переселенцям шість місяців. Прибрали допомогу тим, хто виїхав за кордон і не повернувся без поважної причини протягом 30 днів. І тим, хто купує дорогі речі.

Нагадаємо, соціальні виплати в Україні прив’язані до прожиткового мінімуму, який відповідно до закладеного нового бюджету, буде зростати. У 2024 році прожитковий мінімум повинен скласти 2920 грн, а разом із ним повинні вирости соціальні виплати.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.

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