Чи блокують картки за неявку до ТЦК – правда чи фейк

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, правда чи фейк, що військовозобов’язаним блокують картки за неявку до ТЦК, передає НСН.

Інформація про те, що військовозобовʼязаним, які не зʼявилися в ТЦК, блокують банківські картки, – неправдива.

Чи блокують картки за неявку до ТЦК – деталі

У Мережі з’явилися повідомлення, буцімто банківські картки військовозобовʼязаних, які не зʼявилися в ТЦК, масово блокують.

Також російські телеграм-канали написали про те, що українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх держорганах, банках та транспортних компаніях. Звісно, усе це робота ворожої ІПСО.

Насправді ці фейкову інформацію поширив пропагандист дмитро василець – він регулярно просуває інтереси кремля та поширює ворожі наративи, зазначили журналісти VoxCheck.

Як зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, банківські рахунки можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК, а не за сам факт неявки.

Якби в Україні дійсно масово блокували картки, про це було б багато дописів від реальних людей у соцмережах. Позаяк цього немає, пропагандисти самі вигадали «зраду» та паніку.

Ще новини України: У ЗСУ пропонують новий спосіб, як мобілізувати більше чоловіків