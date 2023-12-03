У ЗСУ пропонують використовувати реєстр виборців, щоб мати змогу мобілізувати більше чоловіків.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на sud.uа.

Тимочко вважає, що деякі роботодавці та освітні установи зловживають своїм правом надання броні для працівників та студентів. Тому він пропонує в рамках нового підходу до мобілізації задіяти реєстр виборців.

Він вважає, що відповідний реєстр найбільш заповнений і передає правдиву інформацію, оскільки показує, хто і де голосував свого часу.

“Я розумію, хтось почне кричати, що це обмежить людей до виборів. Ні, зараз нам треба думати не про вибори, а про захист України і про перемогу. А про інші нюанси – де і кому дискомфортно – можна буде говорити потім”, сказав Тимочко.

За його словами, зараз треба думати не про вибори, а про захист України і про перемогу.

Також він розкриткував “деяких роботодавців” та ВНЗ, де, на його думку, допомагають ухилянтам уникнути мобілізації законним шляхом.

“Має бути розширений спектр здобувачів п’ятої чи десятої освіти. Реально цим зловживають дотепер деякі виші. Ми розуміємо, що це — корупція, хоч і легальна. Має бути вирішене питання щодо броні, бо цим дуже зловживають певні торгові центри. Співробітники ТЦК приходять у торговий центр, а там на посаді вантажника, яка перебуває під бронню, – чотири вантажники на 0,25 ставки”, підсумував Іван Тимочко.

У ЗСУ пропонують новий спосіб, як мобілізувати більше чоловіків. Відео

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