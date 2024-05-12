Вступники у цьому році складатимуть Національний мільтипредметний тест. Коли проходитиме додаткова сесія НМТ-2024 і як зареєструватись

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Telegram-канал “Дії”.

“Якщо мали поважні причини й не змогли зареєструватися на національний мультитест чи отримали відмову при реєстрації. Для вас гарні новини – відкрили додаткову сесію”, – сказано у повідомленні.

Додаткова сесія НМТ-2024 – коли та як зареєструватись

Для цього необхідно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) з Дією.

Потім треба поширити там свої дані з ID-картки або закордонного паспорта – вони підтягнуться автоматично, не треба буде заповнювати їх вручну.

Далі необхідно просто заповнити форму та ввести контакти для зв’язку, обрати предмети й місце проходження мультитесту.

Зверніть увагу користувачі, які створили кабінет раніше, проте отримали відмову – мають дозаповнити необхідні дані в уже створеному кабінеті.

Додаткова реєстрація триватиме з 10 до 15 травня 2024 року.

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