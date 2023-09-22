Багато українців, які отримують соціальну допомогу, бояться втратити цю залежність. В Міністерстві соціальної політики замість соцвиплат пропонують адаптувати людей до життя.

Про це сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час Міжнародного форуму сталого розвитку, зазначивши, що потрібно з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику, передає НСН з посиланням на УНІАН.

Вона наголосила, що Україна стане сильною державою, якщо місцеві жителі робитимуть все можливе для власної реалізації.

“Нам треба зламати все, що є сьогодні соціального, і просто з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику в нашій державі. Багато взагалі громадян є в певному сенсі підлітками: “Держава винна нам: дбати, допомагати, але я не буду брати участі у своєму особистому розвитку, особистому житті, я не готовий брати відповідальність на себе”. І це та філософія, яку ми точно мусимо зламати”, сказала міністерка.

Оксана Жолнович зауважила, що багато одержувачів соціальної допомоги не хочуть змінювати своє становище. Воно їх влаштовує навіть якщо йдеться про серйозні обмеження.

“Це здатність пристосовуватися: ти перебуваєш в зоні комфорту. Навіть якщо це дуже бідне житло, дуже маленька допомога. Але стабільна. Я чула таку фразу: “Нічого не принижує гідність так сильно як вчасно виплачена мізерна зарплата”. Це не дозволяє людині відірватися, розвиватися, але і утримує її у незрозумілих, складних рамках”, сказала міністерка.

Як зазначила посадовиця, дуже багато людей, які отримують соціальну допомогу, бояться втратити цю залежність, бояться йти у вільне плавання і формувати власну долю, хоча зрозуміло, що це ривок принесе набагато більше можливостей.

За словами Жолнович, в міністерстві в результаті брейншторму сформували лозунг “Формуємо спроможності замість залежності”.

Вона наголосила: аби наша держава за 10 років була успішною, не можна роздувати ту кількість соціальних виплат, яка сьогодні є:

“Я думаю, що дуже небезпечно і ризиковано, коли з усіх екранів різних суспільних груп звучать тези: “А давайте ми ще цим піднімемо”.

Також, за словами міністерки, є велика проблема зі статусом ветерана: який це має бути статус, який обсяг пільг має надаватися та чи має надаватися взагалі.

“Більшість людей повернуться в звичайне цивільне життя і виглядає так: з одного боку людина має заробити і заплатити податок, щоб з іншого боку податок перейшов йому в якусь пільгу. Наскільки взагалі логічний такий перетік грошей? Ми повинні дуже зважено до того підходити”, сказала Жолнович.

Крім цього, вона наголосила: необхідно зрозуміти, що соціальна політика – це не про виплати, не про роздування дрібних виплат.

“Це про підтримку. А підтримка, в першу чергу, це послуга. І якраз послуги в нас в Україні не вистачає. У нас немає фахівців, немає людей, що можуть провести людей крізь складний випадок. У нас дуже мало сервісів, які швидко підхоплять людину і не дозволять їй скотитися у таку залежність, з якої вийти важко”, сказала міністерка.

Жолнович навела приклади: для внутрішньо переміщенних осіб задача соціальної допомоги в адаптації, наданні роботи та випуску в самостійність.

“Це комплекс послуг. Людина, що втратила кінцівку: запротезувати, навчити використовувати той протез, перенавчити, знайти роботу і випустити в світ. І так по кожному напрямку. Коли ми говоримо про якийсь життєвий випадок ми повинні точно розуміти алгоритм дій. І це те, над чим ми працюємо”, резюмувала міністерка.

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