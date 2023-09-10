В офісі президента готують нову реформу в яку хочуть додати податок на зняття готівки для фізичних осіб, а також податок на транзакції. Деякі подробиці нововведення озвучив доктор економічних наук Андрій Длігач.

В Україні можуть запровадити нову податкову реформу

В Україні думають над внесенням змін в податкову реформу, щоб додати податок на зняття готівки для фізичних осіб, а також податок на транзакції. Про це розповів доктор економічних наук Андрій Длігач в інтерв’ю informator.ua.



Андрій Длігач

Експерт повідомив, що на зміну реформі 10-10-10, ймовірно, прийде нова — антикорупційна — реформа, яка виглядає як 20-20-10+.

Длігач поділився, що зараз реформою займається Офіс президента України. Вона називається “антикорупційна реформа“.

Експерт додав, що податок на додану вартість буде залишатися на рівні 10%, але як виключення, бо базова ставка буде 20%. Податок на доходи фізичних осіб буде 20% і податок на прибуток 10%.

Про податок на зняття готівки та транзакції

До цієї формули також пропонують додати податок на зняття готівки та податок на транзакцію для фізичних осіб. Тому, попередньо реформа зараз виглядає 20-20-10+.

Він назвав “мізерним”, але все ж таки буде податок на перерахування грошей. Длігач додав, що коли законопроєкт буде презентовано, тоді й будуть його обговорення. Зараз точно невідомо, які в документі будуть цифри.

Длігач пояснив, що запропонована Українським інститутом майбутнього, реформа 10-10-10, яка передбачала заміну ПДВ на податок з кінцевих продажів, не може бути впроваджена. Причиною він назвав обов’язки України гармонізувати податкове законодавство з Європейським союзом.

Він відмітив, що Україна не може позбутися ПДВ, хоча сама реформа за нашим моделюванням показує непоганий результат.

Ще у серпні 2022 року з’явилася новина про те, що в Офісі президента обговорюють нову концепцію податкової реформи. Вона передбачає зменшення ставки основних податків із посиленням контролю за їх сплатою.

Обговорювалася модель 10-10-10: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО і 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ і воєнний збір 3%. В офісі президента тоді заявляли, що така модель дасть серйозний імпульс економіці у довгостроковій перспективі.

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