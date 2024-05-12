Переплата за газ – у НКРЕКП повідомили, як можна повернути гроші

У багатьох українців є переплата за газ, здійснена не Нафтогазу, а колишньому постачальникові послуги. У НКРЕКП повідомили, як можна повернути гроші, перераховані не на той рахунок

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на НКРЕКП.

Відомо, що у травні 2022 року близько 9 мільйонів побутових споживачів стали клієнтами Компанії «Нафтогаз». Однак, про це дізналися не всі, тому продовжили сплачувати за газ колишньому постачальникові – одному із газзбутів.

Переплату не повертали автоматично і кошти неможливо було переадресувати від одного постачальника до іншого. Українцям було запропоновано писати листи до газзбутів, але не всім вдалося отримати кошти назад.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та послуг ЖКГ, знову підняли це питання. Зазначено, що спочатку потрібно звертатися з письмовою заявою до газзбуту, а лише після цього – до НКРЕКП.

Там отримали багато заяв від громадян. Але українці одразу зверталися до Комісії, а таким чином неможливо повернути кошти. Лише у випадку, коли споживачі писали заяву до газзбуту і той не перерахував кошти, потрібно звертатися до регулятора.

Зразок заяви до газзбуту:

Для заповнення заяви газзбуту треба дізнатися адресу вашого попереднього постачальника газу – на сайті компанії. Також слід вказати особисті дані, суму переплати і свій особовий рахунок з 9 цифр. Він вказаний у платіжках за газ. Зазначте цей картковий банківський рахунок.

До заяви треба додати документи: копію паспорту (всі сторінки) та індивідуального податкового номеру. Вся інформація має бути вказана на особу споживача, на якого приходила платіжка. Газзбути також вимагають фото квитанції про оплату за травень 2022 року.

Всі документи треба надіслати до газзбуту рекомендованим листом – щоб отримати повідомлення про вручення від пошти. Копію вказаного повідомлення слід додати до листа в НКРЕКП.

Якщо газзбут проігнорує вимогу,тоді требанаписати заявку безпосередньо до НКРЕК. До з-аяви слід додати копію документа про отримання заяви споживача про повернення переплати колишнім постачальником.

Також можна особисто принести оригінал заяви у канцелярію газзбуту, щоб там поставили штамп на копії заяви й тим самим підтвердили отримання письмового звернення.

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