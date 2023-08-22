Нові штрафи в Україні під час війни – кого і за що каратимуть

Під час війни з’явилися нові штрафи в Україні. Точніше, статті, за якими були передбачені штрафи, залишилися незмінними, а ось розмір фінансового покарання зріс. Кого каратимуть і які суми передбачені

Зокрема, по-новому штрафуватимуть іноземців та осіб без громадянства, які порушили міграційне законодавство. Крім того, передбачено суворіше покарання і для тих українців, які їм сприяють у цих правопорушеннях.

Відповідні зміни, які посилюють штрафи для порушників міграційного законодавства, були внесені Верховною Радою до Адміністративного кодексу і вже набули чинності, розповідає НСН.

Які штрафи стали вищими

Зокрема, змінився штраф для іноземців та осіб без громадянства, які перевищили встановлений термін перебування в Україні не більше ніж на 30 днів, або ж порушили вимоги транзитного переїзду через територію України, або вимоги декларування/реєстрації місця проживання. За це тепер оштрафують на суму від 1700 до 3400 гривень.

Нові штрафи в Україні під час війни для іноземців та осіб без громадянства

А от якщо іноземець чи особа без громадянства перевищать термін перебування в Україні вже більш ніж на 30 днів, або виявиться, що вони проживають на території України без документів, або за недійсними документами, то штраф уже становитиме від 3400 до 5100 гривень.

За повторне порушення розмір штрафу становитиме від 5 100 до 6 800 тисяч гривень.

Крім того:

згідно зі статтею 204 Адмінкодексу, за незаконне сприяння іноземцям або особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення строку перебування або в незаконному одержанні документів на право перебування чи проживання в Україні штраф становитиме від 3 400 до 5 100 гривень, для посадових осіб — від 5 100 до 6 800 тисяч гривень;

а стаття 205 передбачає, що якщо приймаюча сторона навмисне відмовляється від заходів для своєчасної подачі іноземцями або особами без громадянства заяв для оформлення документів на право проживання в Україні або не повідомляє про закінчення підстав для тимчасового перебування, то штраф становитиме від 850 до 1 700 гривень, для посадових осіб — від 1 700 до 3 400 гривень.

Якщо незаконні дії повторяться протягом року, тоді штраф становитиме від 1 700 до 2 550 гривень, для посадових осіб — від 3 400 до 5 100 гривень.

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