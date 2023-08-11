Виплати для ВПО, пенсії, тарифи та субсидії, штрафи для ФОП – що зміниться з 1 вересня

Із настанням осені в Україні діятимуть нові правила для ВПО. Також введуть штрафи і перевірки бізнесу. Що зміниться з 1 вересня для українців

Детальніше про нові правила для ВПО, пенсії, субсидії та на які ще зміни чекати восени 2023 розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що зміниться з 1 вересня для українців

Нові правила для ВПО

З 1 вересня в Україні набудуть чинності нові правила нарахування грошової допомоги для внутрішньо-переміщених осіб. Враховуватиметься майновий стан переселенців.

Виплат позбавлять громадян, які:

придбали новий автомобіль (з року випуску минуло менше 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж на тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або окуповані, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї.

У разі ухвалення соцслужбами рішення про припинення виплат про це повідомлять додатково. Рішення можна оскаржити, надавши необхідні документи.

Решта категорій переселенців продовжуватимуть отримувати щомісячну допомогу до кінця січня 2024. Нагадаємо, терміни виплат були автоматично продовжені 1 серпня на півроку. Після цього періоду виплати знову переглянуть.

Допомога для ВПО становить 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину або особи з інвалідністю. Нарахування проходитиме 15 або 28 числа кожного місяця.

При цьому для переселенців, які вперше звернуться по призначення допомоги з 1 листопада, гроші перераховуватимуть одній людині з розрахунку на всіх членів сім’ї.

Штрафи і перевірки бізнесу

В Україні з 1 жовтня діятимуть штрафи за торгівлю без касових апаратів. Йдеться про необхідність застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Державна податкова служба вже розпочала перевірки використання РРО підприємцями для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

При виявленні порушень бізнес штрафуватимуть з 1 жовтня 2023. Штраф передбачений на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума залежить від суми чека та кількості виявлених порушень.

Перше порушення: 100% від суми продажу товарів, робіт чи послуг, скоєних із порушеннями;

Друге та подальші порушення: 150% від суми продажу товарів, робіт чи послуг, скоєних із порушеннями.

Водночас від штрафів буде звільнено підприємців на прифронтових територіях (крім торгівлі підакцизними товарами).

Що буде з тарифами

Підвищення вартості послуг ЖКГ цієї осені не очікується. Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у місцевих бюджетах регіонів достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати тарифи.

Крім того, на низку тарифів в Україні діє мораторій до кінця воєнного стану та ще 6 місяців після. Йдеться про послуги централізованого опалення, гарячого водопостачання, розподілу газу.

Щодо решти тарифів, вартість послуг електропостачання для населення зараз становить 2,64 грн/кВт-год. Ціну суттєво підняли через потребу у коштах на відновлення інфраструктури після російських обстрілів. Як зазначають у Міненергетики, навіть після перегляду тарифу він не покриває затрат на виробництво електрики, але цього року піднімати ціни на світло більше не планують.

Тарифи на воду – також без змін. У липні НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення практично для всіх водоканалів країни в середньому на 30%, проте скасувала її після критики президента Володимира Зеленського.

Ціни на газ в Україні для споживачів “Нафтогазу”, яких 98%, залишаться незмінними як мінімум до 30 квітня 2024 року – на рівні 7,96 грн/куб.м за річним тарифом “Фіксований”. Компанія прийняла це рішення з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в країні.

Пільгові ціни на газ для виробників тепла (теплокомунерго) та бюджетних установ Кабмін має продовжити до кінця опалювального сезону 2023/2024.

Оформлення субсидій

Число одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, адже суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.

Нагадаємо, субсидія призначається сім’ям, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% від сукупного доходу домогосподарства.

Нарахуванням субсидії займаються органи Пенсійного фонду (ПФУ). Але щоб оформити пільги, не обов’язково йти до відповідних установ. Усі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах “Дія” або ПФУ (заповнити необхідні форми та прикріпити скан-копії документів).

У Пенсійному фонді обіцяють, що до кінця року процедура буде ще простішою – “в один клік”.

Тим, хто вже отримує субсидію або на літній період було призначено “нульову субсидію”, перед початком опалювального сезону оформляти документи наново немає необхідності. Перерахунок зроблять автоматично.

Проте є кілька категорій громадян, яким потрібно знову звернутися за субсидією:

у складі домогосподарства є ВПО; члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги; кількість осіб, які проживають у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих; домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Крім того, є низка випадків, за яких субсидію можуть скасувати – придбання нового авто, нерухомості, наявність депозиту на понад 100 тис. грн, борг за комуналку, якщо хоча б один із дорослих членів сім’ї не вчиться, офіційно не працює і у нього немає статусу безробітного.

Чи чекати на підвищення пенсій восени

Цього року відбулося кілька етапів підвищення пенсійних виплат у рамках індексації. У результаті середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 грн або на 14,9% до 5 311,44 грн.

Цієї осені підвищення пенсій не передбачено. Чергову індексацію заплановано Мінсоцполітики на весну 2024 року.

Отримання водійського посвідчення без автошколи

В Україні змінюються правила складання іспитів на отримання прав водія. З 1 серпня практичний іспит можна складати необмежену кількість разів із періодичністю через 10 днів. Зазначимо, що раніше кількість спроб обмежувалося трьома, після чого потрібно було проходити курс перепідготовки.

Чергове нововведення набуде чинності 29 жовтня 2023. Воно стосується відвідування автошколи. Майбутні водії зможуть обрати – вивчати правила дорожнього руху та інші теоретичні питання самостійно чи зі спеціалістами.

При цьому практичні заняття, як і раніше, залишаються обов’язковими. Уроки керування необхідно пройти з інструктором на спеціальному автомобілі встановлену кількість годин.

Нові дати свят

З 1 вересня Православна церква України переходить на новоюліанський календар, після чого дати більшості релігійних свят (крім Великодня пов’язаних з ним “перехідних” свят) змістяться на 13 днів назад.

В Україні восени відзначається День захисників та захисниць. За давньою традицією свято пов’язане з Днем козацтва та церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці. Після календарної реформи ПЦУ Покрова замість 14 жовтня припадає на 1 жовтня. У зв’язку з цим Верховна рада за указами президента також перенесла дату святкування Дня захисників та захисниць на 1 жовтня.

Згідно з КЗпП, цей день є офіційним вихідним, але через воєнний стан (діє як мінімум до 15 листопада 2023) святкові вихідні в Україні скасовуються.

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