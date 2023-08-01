У Пенсійному фонді Україні пояснили, чи враховується дохід сім’ї допомога при народженні дитини для призначення субсидії

У Пенсійному фонді України відповіли, чи враховується до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії допомога при народженні дитини.

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба ПФУ.

Призначення субсидії в Україні – чи враховується в дохід сім’ї допомога при народженні дитини

Так, у Пенсійному фонді пояснили, що до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не включається частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово (10 320 гривень).

При цьому решта допомоги, яка щомісячно виплачується протягом наступних 36 місяців (860 гривень), до середньомісячного сукупного доходу сім’ї при розрахунку житлової субсидії враховується (п. 4 та п.5 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 (632).

Як ми повідомляли раніше, у Міністерстві внутрішніх справа пояснили, що робити українцям, які не встигли оновити паспорт до 1 серпня

1 серпня завершується строк вклеювання фотокарток у сарі паспорти-книжечки громадянам, які досягли 25-ти та 45-тирічного віку. Хто не встиг, паспорт доведеться міняти на «пластик».

Як нагадуэ МВС, у 2020 році через карантин людям, яким виповнилося 25 та 45 років тимчасово дозволили не вклеювати нові фотокартки у паспорти-книжечки зразка 1994 року. Із 1 липня 2023 карантин був скасований, і громадянам дали місяць на вклеювання нових фото.

МВС зазначає, якщо фотокартку не була вклеєна вчасно, паспорт в обов’язковому порядку підлягає обміну на id-картку.

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