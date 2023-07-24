Сім’ям, які витрачають на оплату комуналки понад 15% свого доходу, надається субсидія на оплату послуг ЖКГ. Але часто отримати допомогу можуть не всі

Про це розповідає НСН з посиланням на Фокус.

Чи дадуть субсидію при заборгованості з комуналки?

Уряд встановив правила, згідно з якими право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства із боргами за оплату комунальних послуг за три місяці та більше. При цьому такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто більше ніж 680 гривень.

Але навіть маючи заборгованість, можна розраховувати на субсидію, для цього потрібно укласти договір про реструктуризацію боргу (виплати частинами) або сплатити всю суму відразу.

Субсидія на комунальні послуги – які 5 категорій громадян можуть залишитися без допомоги

Кому не варто розраховувати на субсидію у 2023 році?

Допомогу не призначать громадянам, які належать до однієї з п’яти таких категорій:

1. якщо загальна площа квартири перевищує 130 кв. м та 230 кв. м у будинках;

2. якщо член сім’ї протягом 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив купівлю або продаж товару на суму понад 50 тис. гривень;

3. якщо людина має на депозитному банківському рахунку понад 100 тис. гривень або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. гривень;

4. якщо заявник має транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менше 15 років (крім мопеда та причепа);

5. якщо у складі сім’ї є повнолітні непрацюючі або чий середньомісячний дохід менший за мінімалку, або особи, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців.

Ще новини України: Зміни у наданні субсидії – що не будуть враховувати при призначенні допомоги