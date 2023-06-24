В Україні під час повномасштабного вторгнення зросли борги за комунальні послуги. Стало відомо, чи будуть вводити санкції за комунальні борги

На початку війни, у березні 2022 року, Кабінет міністрів заборонив нараховувати та стягувати штрафи за несвоєчасну або неповну оплату комунальних послуг. Уряд запевнив, що відключати громадян від житлово-комунальних послуг (гаряча та холодна вода, опалення, газ та його постачання, електроенергія) за несплату теж не будуть.

Про це розповідає НСН.

Влітку 2022 року Верховна Рада заборонила примусово стягувати борги за комунальні послуги з громадян, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій або районах, які перебувають чи перебували в тимчасовій окупації.

У квітні уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бої. Ідеться про борги, накопичені після початку війни. Це рішення уряду діятиме до кінця воєнного стану.

Борги за комунальні послуги – чи будуть карати громадян за несплату послуг ЖКГ

Аби борги за комунальні послуги не стягувалися, внутрішньо переміщеній особі потрібно надати постачальнику комунальних послуг або управителю будинку документи, що підтверджують її відсутність у будинку чи квартирі.

У 2022 році борг українців за житлово-комунальні послуги становив 40,5 млрд грн.

Це дані без урахування тимчасово окупованих Криму, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Тобто сума заборгованості набагато вища. Для порівняння: за даними Держстату, у кінці 2021 року борг за комунальні послуги становив 80,8 млрд грн.

Хто має право не платити за комуналку і куди звертатися

Не платити за житлово-комунальні послуги можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Ця норма, закріплена в 7 статті закону Про житлово-комунальні послуги, діяла задовго до введення в Україні воєнного стану.

Громадяни, які скористаються цим правом, можуть розраховувати, що постачальник послуг зробить перерахунок. Тоді оплату спишуть або буде переплата. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі.

Такою довідкою може бути:

довідка внутрішньо переміщеної особи;

довідка про проходження лікування;

довідка про проходження військової служби.

Звернутися із заявою та довідкою потрібно до Центру комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Це можна зробити онлайн або надіслати документи поштою.

У Центрі комунального сервісу уточнили, що перерахунок робиться лише за попередній період — від дати, коли людина не проживає в помешканні до дати подання заяви. Тобто таку заяву треба подавати щомісяця. Її також можна подавати раз на пів року, якщо споживач ще не планує повертатися до свого житла.

Для перерахунку нарахування послуг з постачання газу потрібно окремо звернутися з аналогічними документами до газопостачальної компанії.

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