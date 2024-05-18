18 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

18 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 18 травня. Всесвітній день скрипки. День боротьби за права кримськотатарського народу і День резервіста в Україні. Православні вшановують пам’ять святого Феодота Анкірського. Залишилося 227 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 815 день повномасштабної війни в Україні.

18 травня – яке сьогодні церковне свято

18 травня в церковному календарі – день пам’яті святого Феодота Анкірського. Він був мучеником, який жив у III столітті в Анкірі Галатійській (нині Анкара, Туреччина). Славився своєю жертовністю, милосердям та непохитною вірою в Христа. У часи переслідувань християн за імператора Діоклітіана Феодот став опорою для християнської громади, надаючи їй притулок та безпеку у своєму домі, де таємно звершувалися богослужіння.

Феодот також відвідував християн-в’язнів, надавав їм допомогу та з побожністю ховав тіла загиблих мучеників. Він відмовився принести жертву ідолам і відкрито засуджував язичницькі обряди, за що його піддали жорстоким мукам і відтяли голову мечем 303 року.

18 травня у світі

Всесвітній день скрипки

Всесвітній день скрипки – це щорічне свято, яке вшановує багату спадщину та культурне значення скрипки, універсального струнного інструменту, який зустрічається в різних музичних традиціях по всьому світу.

Міжнародний день музеїв

18 травня кожного року світ відзначає Міжнародний день музеїв. Свято започаткували у 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв.

А також:

День надсилання електронної вітальної листівки

Всесвітній день спортивного орієнтування

Всесвітній день скандинавської ходьби

Всесвітній день віскі

День свободи культури

18 травня в Україні

День боротьби за права кримськотатарського народу і День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримців.

Відповідно, першу пам’ятну подію встановили 12 листопада 2015 року, а День боротьби за права кримських татар – 16 травня 2014 року.

Радянська влада звинувачувала кримських татар у масовому дезертирстві, але доказів тому немає. Тож, начебто через державну зраду, Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід. Загалом було депортовано 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби.

День резервіста

18 травня кожного року Україна відзначає молоде професійне свято – День резервіста. Подію започаткував Петро Порошенко 19 квітня 2019 року.

День сусіда в Києві

Кожного року третьої суботи травня Київ відзначає позитивне й дружнє молоде свято – День сусіда. Подію започаткував мер Києва Віталій Кличко 6 грудня 2018 року.

День науки в

Кожного року третьої травневої суботи Україна відзначає професійне свято наукових працівників – День науки.

Іменини 18 травня

Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Лев, Макар, Михайло, Павло, Петро, Семен, Федот, Юліан, Юлія, Олександра, Клавдія, Христина, Матрона, Фаїна.

Талісманом людини, народженої 18 травня, є турмалін. Камінь, який відомий людству дуже давно. Колись вірили, що турмалін рожевого кольору дарує жінці, яка його носить, привабливість в очах чоловіків.

Традиції, заборони, прикмети 18 травня

У народному календарі 18 травня – свято Федот Вівсяник. У цей час наші предки сіяли овес і льон і спостерігали за дубом: якщо листя у дерева встигло розвернутися – буде гарний урожай вівса.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Вони помітили: якщо в останні дні не було дощу, але земля мокра, то літо буде дощовим і не спекотним. Бузок вже відцвів – скоро настане погодне літо. У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця.

Крім того:

чайки ввечері кричать — до теплої погоди;

сонце опускається в серпанок — чекайте на дощ;

дуб вже має листя, а ясен ні — на засушливе літо;

зозуля довго без зупинки кує — до тепла;

на заході сонце бліде — до дощу.

Що не можна робити 18 травня

Не можна рубати дерева чи навіть обривати гілочки.

Заборонено надміру веселитися.

Не варто сваритися, бо сварка затягнеться.

18 травня в історії

Визначні події

1781 — Іспанцями страчений лідер найбільшого повстання індіанців Перу Тупак Амару.

1792 — Російські війська вступили на терени Речі Посполитої з метою скасування устрою, встановленого «Конституцією 3 травня». Початок польсько-російської війни.

1804 — Наполеон проголошений імператором Франції.

1830 — У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.

1888 — У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.

1899 — У Гаазі почалася перша мирна конференція

1917 — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд.

1918 — Внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсільванія, США) загинуло близько 200 осіб.

1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.

1927 — Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.

1928 — Почався розгляд «Шахтинської справи» про антирадянську змову інженерів Донбасу.

1935 — Розбився найбільший радянський літак «Максим Горький», 49 осіб загинуло.

1942 — Німецька армія знищила залишки радянських військ на Керченському півострові

1943 — Японський підводний човен потопив австралійський корабель-госпіталь «Кентавр», 299 людей загинули.

1944 — Розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Всього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар.

1974 — Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.

1994 — Завершене виведення ізраїльських військ з Сектору Газа.

1997 — Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).

2005 — Ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов’язалася позбутися п’ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Народилися 18 травня

1048 — Омар Хаям, перський і таджицький поет, математик і філософ

1877 — Олександр Пилькевич, український військовий діяч, член УЦР, генерал-хорунжий Армії УНР

1962 — Сандра, німецька поп-співачка.

1979 — Маріуш Левандовський, польський футболіст

1995 — Ярина Чорногуз, українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни.

Померли 18 травня

1910 — Олександр Кононович — український астроном.

1955 — Микола Дужий, український громадсько-політичний і військовий діяч (ОУН і УПА), підхорунжий УГА, секретар Головної Управи товариства «Просвіта», секретар президії УГВР

2021 — Олександр Чубаров, український футбольний тренер і функціонер. Багаторічний адміністратор київського «Динамо».

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