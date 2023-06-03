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Тег:
SocЕкономіка

Чи зміняться суми субсидій через підвищення тарифів на комунальні послуги

Журналіст
Чи зміняться суми субсидій через підвищення тарифів на компослуги
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Цього літа в Україні зростуть деякі тарифи на комунальні послуги. Зокрема, вже з червня став вищим тариф на електроенергію. Стало відомо, чи зміняться суми субсидій

В Україні влітку тисячі громадян отримають більшу суму фінансової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір субсидії підвищиться у зв’язку зі зростанням тарифів, зокрема на електричну енергію.

Про це розповіла заступниця голови Міністерства соціальної політики України Дарія Марчак в ефірі телемарафону “Єдині новини”, інформує НСН.

Субсидії у червні

За словами представниці Мінсоцполітики, багато родин отримають більше. Механізм субсидій та пільг на комунальні послуги працює так, що громадянам не потрібно нічого робити, щоб отримати більше. Підрахунок підвищення відбудеться в автоматичному режимі.

“Якщо родина отримує пільгу, це означає, що вона не буде сплачувати за комунальні послуги повністю чи частково — на той відсоток, який для неї передбачений законодавством”, — пояснила заступниця міністра.

Чинна програма житлових субсидій вважається однією з найуспішніших в країні, наголосила вона.

Чи зміняться суми субсидій через підвищення тарифів на комунальні послуги

Чи зміняться суми субсидій через підвищення тарифів на комунальні послуги

Підвищення тарифів

З 1 червня в Україні підвищили тарифи на електроенергію до 2,64 грн за кВт/год. Замість двох різновидів тарифів зробили єдиний тариф, незалежно від того споживається 100 або 1000 кВт⋅год щомісяця. Згідно з рішенням уряду, тарифи на електрику підвищаться на 80%.

Також громадянам влітку слід готуватися до підвищення тарифів і на воду. Регулятор планує затвердити нові ціни за кілька тижнів. Тарифи на холодну воду встановлюються для кожного водоканалу окремо залежно від регіону. Зокрема, у Києві тариф можуть підвищити з 30,38 до 40,46 гривні (разом з ПДВ), а в Одесі ціни можуть зрости з 35,15 до 44,86 гривні за кубометр з ПДВ.

Водночас влада пообіцяла для верств населення, які не в змозі оплачувати комунальні послуги, а також тих, хто живе в населених пунктів поблизу лінії фронту, надалі призначати  допомогу у вигляді субсидій.

Більше про субсидії

Як відомо, у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалювальний – 350-400 грн.

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