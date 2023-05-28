В Україні готують підвищення тарифів на воду з 1 червня: нові ціни для 35 водоканалів

В Україні готують підвищення тарифів на воду. Для деяких населених пунктів воно буде суттєвим – до 60%, для деяких більш помірним – 12-20%. Відповідні документи оприлюднені на офіційному сайті регулятора НКРЕКП, передає НСН.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знову розгляне питання про підвищення тарифів на воду з 1 червня.

Як зазначається на сайті регулятора, відповідне рішення буде винесено на розгляд 31 травня.

Регулятор пропонує підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для 35 водоканалів.

Для яких водоканалів пропонують підвищити тарифи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що 31 травня 2023 року відбудеться засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання. Розглянуть питання про прийняття постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для таких водоканалів.

1) КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»;

2) КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»;

3) КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД»;

4) КП «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

5) КП «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ»;

6) ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»;

7) ДМП ВКГ «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»;

8) КП «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

9) КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ»;

10) КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»;

11) КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

12) КП «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА»;

13) КП «ВОДОКАНАЛ» (М ЗАПОРІЖЖЯ);

14) КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ»;

15) ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»;

16) ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД»;

17) ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ»;

18) КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

19) ТОВ «ІНФОКС» (ФІЛІЯ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ»);

20) КП «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

21) КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»;

22) РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»;

23) КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

24) КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»;

25) МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»;

26) КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);

27) ПрАТ «АЗОТ» (М. ЧЕРКАСИ);

28) КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

29) КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»;

30) КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

31) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»;

32) ПрАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»;

33) КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»;

34) КП «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

35) КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ».

Підвищення тарифів на воду з 1 червня: нові ціни для 35 водоканалів

Увага! Тарифи, які пропонує встановити НКРЕКП з 1 червня, вказані без ПДВ. Тобто до вказаних нижче на скрінах сум слід додати ще 20%.

Нові тарифи для суб’єктів господарювання (тобто оптові тарифи)

Тарифи для всіх інших споживачів, у тому числі для населення

Журналісти підрахували, на скільки можуть збільшитись платіжки українців на підставі опублікованого проекту постанови. Тут всі розцінки вказані з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Найбільші підвищення отримають споживачі кількох регіонів:

тариф КП “Житомирводоканал” у розмірі 37,5 грн пропонується підвищити на 56%, до 58,6 грн за куб. м.;

тариф “Вінницяоблводоканал” пропонується підвищити майже на 60% – із 25,62 до 40,75 грн за куб. м.;

для користувачів “Київводоканалу” пропонується збільшити тариф на третину: з діючих 30,38 грн за куб. м, до 40,46 грн за куб. м.;

розцінки КП “Павлоградське ВУВКГ” зростуть на третину – з 53,7 грн за куб. м, до 70,6 грн за куб. м.;

постачання води споживачам “Дніпроводоканалу” може здорожчати на 23% – з 31,35 грн за куб. до 38,79 грн за куб. м.;

вартість послуг “Луцькводоканалу” – 28,41 грн за куб. м. Пропонується підвищити на 18%, до 32,24 грн за куб. м.

Більш помірне зростання тарифів близько 12-20% пропонується встановити для таких водоканалів:

КП “Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Нікопольської міської ради – тариф був 33,6 грн за куб. м., а може стати 40.84 грн

“Чернівціводоканал” – тариф був 27,9 грн за куб. м, а може стати 31,1 грн;

“Хмельницькводоканал” – тариф був 27,4 грн за куб. м., а може стати 32,64 грн;

“Львівводоканал” – тариф був 25,88 грн за куб. м, а може стати 28,6 грн.

Звертаємо увагу на те, що остаточного рішення регулятор ще не ухвалив, а отже фінальні розцінки можуть змінитись.

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