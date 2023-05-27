5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

22
Тег:
SocЕкономіка
22

Тариф на світло хочуть збільшити вдвічі вже з 1 червня – що пропонує НКРЕКП

Журналіст
тариф на світло
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В Україні тариф на світло для населення можуть збільшити вдвічі вже з 1 червня. З такою пропозицією виступила Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, ймовірно, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Як передає НСН, НКРЕКП офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

«НКРЕКП надає пропозиції щодо внесення змін до положення про покладення спецобов’язків із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із впровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціини без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 з ПДВ», йдеться у листі в Міненерго за підписом тво голови регулятора Руслана Кайдаша, переданому Енергореформі.

НКРЕКП

Регулятор вважає, що такі зміни дозволять покращити фінансові показники «Енергоатома» та «Укргідроенерго». Так, їхнім коштом покривається різниця в ринковій ціні на світло та тарифами для населення.

Лист також зазначає, що єдиним ефективним способом стабілізації механізму Об’єднаної системи забезпечення є поступове наближення цін до рівня, визначеного ринком.

НКРЕКУ зазначила, що провела консультації із Секретаріатом Енергетичного співтовариства щодо пропозицій щодо внесення змін до положення про ПЗГ, починаючи з 1 червня 2023 року.

Як зазначає джерело Енергореформи в уряді, Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, радше за все, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Який тариф на світло зараз

Тарифи

Наразі для індивідуальних побутових споживачів фіксований тариф становить 1,44 грн/кВт⋅год за споживання до 250 кВт⋅год на місяць та 1,68 грн/кВт⋅год — якщо споживається понад 250 кВт⋅год на місяць.

Разом із тим тариф 1,68 грн/кВт⋅год незалежно від обсягу споживання встановлений для колективних побутових споживачів. Також цей тариф діє в багатоквартирних житлових будинках за використання електроенергії для технічних цілей.

Раніше ми писали, що в Україні прогнозують відключення світла влітку.

Ще новини України: Вода може подорожчати на 30% – коли підвищать тарифи

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×