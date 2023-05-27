Тариф на світло хочуть збільшити вдвічі вже з 1 червня – що пропонує НКРЕКП

В Україні тариф на світло для населення можуть збільшити вдвічі вже з 1 червня. З такою пропозицією виступила Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, ймовірно, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Як передає НСН, НКРЕКП офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

«НКРЕКП надає пропозиції щодо внесення змін до положення про покладення спецобов’язків із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із впровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціини без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 з ПДВ», йдеться у листі в Міненерго за підписом тво голови регулятора Руслана Кайдаша, переданому Енергореформі.

Регулятор вважає, що такі зміни дозволять покращити фінансові показники «Енергоатома» та «Укргідроенерго». Так, їхнім коштом покривається різниця в ринковій ціні на світло та тарифами для населення.

Лист також зазначає, що єдиним ефективним способом стабілізації механізму Об’єднаної системи забезпечення є поступове наближення цін до рівня, визначеного ринком.

НКРЕКУ зазначила, що провела консультації із Секретаріатом Енергетичного співтовариства щодо пропозицій щодо внесення змін до положення про ПЗГ, починаючи з 1 червня 2023 року.

Як зазначає джерело Енергореформи в уряді, Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, радше за все, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Який тариф на світло зараз

Наразі для індивідуальних побутових споживачів фіксований тариф становить 1,44 грн/кВт⋅год за споживання до 250 кВт⋅год на місяць та 1,68 грн/кВт⋅год — якщо споживається понад 250 кВт⋅год на місяць.

Разом із тим тариф 1,68 грн/кВт⋅год незалежно від обсягу споживання встановлений для колективних побутових споживачів. Також цей тариф діє в багатоквартирних житлових будинках за використання електроенергії для технічних цілей.

Раніше ми писали, що в Україні прогнозують відключення світла влітку.

Ще новини України: Вода може подорожчати на 30% – коли підвищать тарифи