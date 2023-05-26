Вода може подорожчати на 30% – коли підвищать тарифи

З 1 червня вода може подорожчати на 30%. У НКРЕКП анонсували здорожчання вартості послуг водопостачання та водовідведення для українців.
В першу чергу це стосуватиметься великих міст, але точні цифри ще не відомі.
Про це НСН повідомляє з посиланням на Апостроф.
Коли підвищать тарифи на воду
Ще з квітня постачальники анонсують підвищення тарифів на воду, але поки що точних цифр не надають. Проте, є інформація, що вартість водопостачання може зрости на 30% у великих містах.
Підвищення вартості є не лише вимогою законодавства, а й необхідністю, повідомили у НКРЕКП. За їх словами, у невеликих населених пунктах вода постійно дорожчає, в той час, як у великих містах усе без змін. Нові ціни планують ввести уже з 1 червня 2023 року.
Нагадаємо! Останнє підвищення тарифів на воду відбулося у грудні 2021 року.
До слова вартість послуг на подачу води у різних областях України відрізняється. Вони залежать від:
- обсягів споживання;
- кількості споживачів конкретного водоканалу;
- особливостей надання послуг.
Раніше ми писали проте, як заощадити на покупці продуктів в умовах постійного зростання цін.
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