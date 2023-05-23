Ціни на продукти виросли. Як українцям заощадити на покупках

Ціни на продукти в Україні продовжують рости, що серйозно впливає на гаманці українців.
Чому вартість продуктів збільшується і як сьогодні зекономити гроші під час походів до магазинів? Відповіді на ці питання надає НСН з посиланням на матеріал РБК-Україна.
Чому зростають ціни на продукти
Сьогодні інфляція в Україні знаходиться на достатньо високому рівні, однак при цьому з початку 2023 року динаміка почала сповільнюватися.
За даними Держстату, у квітні у річному вимірі виражена інфляція становить 17,9%. Однак, інфляція продуктів харчування все ще тримається на рівні вище 20% – у квітні цей показник становив 22%.
Аналітик та фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький каже, що одна з головних причин інфляції – це корекція цінового ландшафту у зв‘язку зі зміною економічних умов, викликаних повномасштабною війною Росії проти України.
Зокрема, ця корекція продовжується, і вона характерна для багатьох країн, навіть економічно розвинених і стійких.
Експерт прогнозує, що ціни і далі продовжать зростати, в тому числі у зв‘язку з можливим поверненням податків на довоєнний рівень. Мова йде про повернення з липня 2023 року ПДВ з 7% до 20% на пальне, можливий перегляд тарифів на комунальні послуги у бік зростання.
“Уряд і надалі буде намагатись підтримувати платоспроможність громадян і адекватно реагувати на інфляційні ризики шляхом перегляду мінімальних стандартів життя. Однак, все це має бути в межах фінансових можливостей бюджету”, говорить він.
Як зекономити на продуктах
Як же економити сьогодні на продуктах простим українцям? Експерт з бухгалтерського обліку і оподаткування Олександр Золотухін назвав 7 простих порад, які допоможуть це зробити.
- Йдіть за покупками, якщо ви не голодні – спочатку вгамуйте свій голод і потім йдіть по магазинах. Адже голодна людина купує більше.
- Купуйте тільки те, що розташоване на “задвірках” супермаркету. Такі продукти зазвичай коштують дешевше.
- Не ведіться на товари, які розташовані біля каси.
- Перед походом в супермаркет напишіть на листочку перелік того, що вам потрібно. І не купуйте того, чого у писку немає.
- Ходіть в різні супермаркети, не купуйте в одному. Порівнюйте ціни і беріть в тому, де дешевше.
- Слідкуйте за знижками – користуйтеся мобільними додатками супермаркетів, через які можна отримувати інформацію про знижки.
- Порівнюючи ціни різних товарів, дивіться ціну за кілограм, літр, а не за упаковку.
Як ще можна заощаджувати
Вибирайте сезонні фрукти та овочі. Вони зазвичай більш доступні за ціною та якістю. Крім того, можна задуматися про заморожування або консервування надлишку сезонних продуктів для використання в інший час.
Якщо ви маєте достатньо місця для зберігання, розгляньте можливість купівлі продуктів у великих упаковках. Часто такі упаковки бувають вигіднішими за ціною за одиницю товару.
Не викидайте залишки продуктів – використовуйте їх для створення нових страв. Наприклад, овочеві залишки можна використовувати для приготування супу або пюре, а фрукти, що залишилися, – для приготування компоту або смузі.
Уникайте покупки готових страв або напівфабрикатів, а готуйте вдома. Це дозволить вам контролювати інгредієнти, розмір порцій і, найголовніше, заощадити гроші, тому що самостійне приготування їжі зазвичай дешевше.
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