Ціни на продукти виросли. Як українцям заощадити на покупках

Ціни на продукти в Україні продовжують рости, що серйозно впливає на гаманці українців.

Чому вартість продуктів збільшується і як сьогодні зекономити гроші під час походів до магазинів? Відповіді на ці питання надає НСН з посиланням на матеріал РБК-Україна.

Чому зростають ціни на продукти

Сьогодні інфляція в Україні знаходиться на достатньо високому рівні, однак при цьому з початку 2023 року динаміка почала сповільнюватися.

За даними Держстату, у квітні у річному вимірі виражена інфляція становить 17,9%. Однак, інфляція продуктів харчування все ще тримається на рівні вище 20% – у квітні цей показник становив 22%.

Аналітик та фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький каже, що одна з головних причин інфляції – це корекція цінового ландшафту у зв‘язку зі зміною економічних умов, викликаних повномасштабною війною Росії проти України.

Зокрема, ця корекція продовжується, і вона характерна для багатьох країн, навіть економічно розвинених і стійких.

Експерт прогнозує, що ціни і далі продовжать зростати, в тому числі у зв‘язку з можливим поверненням податків на довоєнний рівень. Мова йде про повернення з липня 2023 року ПДВ з 7% до 20% на пальне, можливий перегляд тарифів на комунальні послуги у бік зростання.

“Уряд і надалі буде намагатись підтримувати платоспроможність громадян і адекватно реагувати на інфляційні ризики шляхом перегляду мінімальних стандартів життя. Однак, все це має бути в межах фінансових можливостей бюджету”, говорить він.

Як зекономити на продуктах

Як же економити сьогодні на продуктах простим українцям? Експерт з бухгалтерського обліку і оподаткування Олександр Золотухін назвав 7 простих порад, які допоможуть це зробити.

Йдіть за покупками, якщо ви не голодні – спочатку вгамуйте свій голод і потім йдіть по магазинах. Адже голодна людина купує більше. Купуйте тільки те, що розташоване на “задвірках” супермаркету. Такі продукти зазвичай коштують дешевше. Не ведіться на товари, які розташовані біля каси. Перед походом в супермаркет напишіть на листочку перелік того, що вам потрібно. І не купуйте того, чого у писку немає. Ходіть в різні супермаркети, не купуйте в одному. Порівнюйте ціни і беріть в тому, де дешевше. Слідкуйте за знижками – користуйтеся мобільними додатками супермаркетів, через які можна отримувати інформацію про знижки. Порівнюючи ціни різних товарів, дивіться ціну за кілограм, літр, а не за упаковку.

Як ще можна заощаджувати

Вибирайте сезонні фрукти та овочі. Вони зазвичай більш доступні за ціною та якістю. Крім того, можна задуматися про заморожування або консервування надлишку сезонних продуктів для використання в інший час.

Якщо ви маєте достатньо місця для зберігання, розгляньте можливість купівлі продуктів у великих упаковках. Часто такі упаковки бувають вигіднішими за ціною за одиницю товару.

Не викидайте залишки продуктів – використовуйте їх для створення нових страв. Наприклад, овочеві залишки можна використовувати для приготування супу або пюре, а фрукти, що залишилися, – для приготування компоту або смузі.

Уникайте покупки готових страв або напівфабрикатів, а готуйте вдома. Це дозволить вам контролювати інгредієнти, розмір порцій і, найголовніше, заощадити гроші, тому що самостійне приготування їжі зазвичай дешевше.

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