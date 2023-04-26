Як в АТБ купити продукти зі знижкою і скористатися безкоштовною доставкою

Як в супермаркетах АТБ купити продукти зі знижкою ще й з безкоштовною доставкою додому.

Про це НСН розповідає з посиланням на сайт мережі АТБ.

Як в АТБ купити продукти зі знижкою

Компанія надає можливість своїм клієнтам економити на покупках за допомогою спеціальних платіжних карток АТБ.

Якщо оплачувати товари у мережі карткою АТБ від банків партнерів, то можна отримати додаткову знижку у розмірі 5% від акційної ціни.

Картку АТБ можна оформити в А-Банк, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Укргазбанку. Картою можна оплачувати продукти, отримуючи постійні та ексклюзивні знижки під час акцій. У покупців є можливість економити до 50% вартості асортиментних позицій.

Які відкрити картку АТБ від банків-партнерів

Якщо ви оформлюєте картку АТБ у відділенні банку, то вам необхідно мати паспорт громадянина України або документ, що його замінює та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

При оформленні картки на сайті банку необхідно скористатися додатком Дія або мати закордонний біометричний паспорт.

Також можна оформити віртуальну картку за посиланнями:

Планується, що незабаром таку картку можна буде одержати прямо на касі, а процедуру її активації пройти максимально просто, відсканувавши смартфоном спеціальний QR-код (він розміщений на самій картці).

Вигоду від використання платіжних карток АТБ вже отримали понад 2,6 мільйона українців. Більшість із них обрали Ощадбанк (1,8 мільйона карток), а також Райффайзен Банку (720 тисяч карток). В А-Банк свої картки вже встигли оформити 115 тисяч карток, а Укргазбанк – 4,6 тисячі карток.

Безкоштовна доставка продуктів з АТБ

Акція у вигляді безкоштовної доставки продуктів діє для власників платіжних карток Mastercard. Щоб взяти в ній участь, потрібно виконати низку умов: замовити продукти в інтернет-магазині АТБ щонайменше на 500 грн, після чого сплатити за них банківською карткою Mastercard.

Безкоштовна доставка товарів буде здійснена того ж дня співробітниками поштової компанії IPOST.

Акційна адресна доставка продуктів діє виключно раз на тиждень – у середу. Замовити можна товари загальною вагою до 20 кг. Пропозиція діє до 3 травня включно. При доставці продуктів Укрпоштою або Новою поштою послуга не буде безкоштовною.

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