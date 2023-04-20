50000 гривень від ПриватБанку за оплату комуналки – як отримати винагороду

Українці можуть отримати 50000 гривень від ПриватБанку за оплату комунальних послуг, телебачення чи Інтернету.

НСН детально розповідає про умови акції “Комфортні платежі з Visa”.

50000 гривень від ПриватБанку. Хто може брати участь в акції

В акції можуть прийняти участь повнолітні клієнти, які мають ІПН та активну картку Visa від ПриватБанку. Для цього потрібно:

Зареєструйтеся на сайті за цим посиланням. Здійснити щонайменше 7 платежів за комуналку, Інтернет або телебачення із картки Visa в Приват24.

Наприклад, під час оплати комуналки за своєю адресою ви вибираєте 7 послуг: електроенергія, опалення, теплопостачання, квартплата, водопостачання, водовідведення, послуги інтернет-провайдера. У такому разі ви виконуєте умови акції.

Акція триває до 7 травня. Переможці можуть отримати:

15 павербанків Xiaomi Redmi на 20000 mAh;

головний приз – сертифікат на 50 тис. грн на подорож, сертифікат в «АЛЛО» або в giftmall.

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org серед усіх учасників, які виконали умови акції на дату проведення розіграшу.

Як здійснити комунальний платіж через Інтернет-банк Приват24

Крок 1. Авторизуйтеся в Приват24.

Крок 2. Зайдіть у меню «Платежі» → «Комунальні платежі».

Крок 3. Виберіть потрібну послугу (світло, вода, Інтернет тощо) та зазначте особовий рахунок або просто виберіть із шаблонів.

Крок 4. Перевірте дані та натисніть «Додати платіж у кошик».

Крок 5. Підтвердьте платіж.

Відеоінструкція

Як здійснити комунальний платіж через мобільний додаток Приват24

Крок 1. Відкрийте мобільний додаток Приват24.

Крок 2. Зайдіть у меню «Платежі» → «Комунальні платежі» або виберіть потрібну адресу серед шаблонів в меню «Платежі».

Крок 3. Знайдіть потрібну послугу (світло, вода, Інтернет тощо) та зазначте особовий рахунок або просто відзначте галочкою послуги в шаблоні.

Крок 4. Перевірте дані для оплати, виберіть картку та підтвердьте оплату.

Відеоінструкція:

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