5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

104
Тег:
Cуспільство
104

50000 гривень від ПриватБанку за оплату комуналки – як отримати винагороду

Журналіст
50000 гривень від ПриватБанку
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Українці можуть отримати 50000 гривень від ПриватБанку за оплату комунальних послуг, телебачення чи Інтернету.

НСН детально розповідає про умови акції “Комфортні платежі з Visa”.

50000 гривень від ПриватБанку. Хто може брати участь в акції

В акції можуть прийняти участь повнолітні клієнти, які мають ІПН та активну картку Visa від ПриватБанку. Для цього потрібно:

  1. Зареєструйтеся на сайті за цим посиланням.
  2. Здійснити щонайменше 7 платежів за комуналку, Інтернет або телебачення із картки Visa в Приват24.

Наприклад, під час оплати комуналки за своєю адресою ви вибираєте 7 послуг: електроенергія, опалення, теплопостачання, квартплата, водопостачання, водовідведення, послуги інтернет-провайдера. У такому разі ви виконуєте умови акції.

Акція триває до 7 травня. Переможці можуть отримати:

  • 15 павербанків Xiaomi Redmi на 20000 mAh;
  • головний приз – сертифікат на 50 тис. грн на подорож, сертифікат в «АЛЛО» або в giftmall.

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org серед усіх учасників, які виконали умови акції на дату проведення розіграшу.

Як здійснити комунальний платіж через Інтернет-банк Приват24

  • Крок 1. Авторизуйтеся в Приват24.
  • Крок 2. Зайдіть у меню «Платежі» → «Комунальні платежі».
  • Крок 3. Виберіть потрібну послугу (світло, вода, Інтернет тощо) та зазначте особовий рахунок або просто виберіть із шаблонів.
  • Крок 4. Перевірте дані та натисніть «Додати платіж у кошик».
  • Крок 5. Підтвердьте платіж.

Відеоінструкція

Як здійснити комунальний платіж через мобільний додаток Приват24

  • Крок 1. Відкрийте мобільний додаток Приват24.
  • Крок 2. Зайдіть у меню «Платежі» → «Комунальні платежі» або виберіть потрібну адресу серед шаблонів в меню «Платежі».
  • Крок 3. Знайдіть потрібну послугу (світло, вода, Інтернет тощо) та зазначте особовий рахунок або просто відзначте галочкою послуги в шаблоні.
  • Крок 4. Перевірте дані для оплати, виберіть картку та підтвердьте оплату.

Відеоінструкція:

Ще новини України: 2200 гривень на людину: як отримати грошову допомогу від ПриватБанку

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×