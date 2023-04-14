Стартувала нова акція, в якій можна отримати 1000 грн від ПриватБанку, а також долучитися до розіграшу 25 000 гривень.

Про всі деталі розповідає НСН.

За створення акаунту та платежі через сервіс Payoneer у Приват24 українці мають змогу отримати гарантований кешбек у розмірі тисячі гривень, взяти участь у розіграші 25 тис грн та отримати $50 на акаунт Payoneer.

Хто може приєднатися до акції

Фізичні особи та ФОП, які:

ще не мають акаунту Payoneer;

створили акаунт Payoneer через Приват24 або сторінку Payoneer із дати запуску сервісу Payoneer у Приват24, але до 14 квітня 2023 року не одержували платежі через сервіс Payoneer.

Як взяти участь в акції

У Приват24 створити акаунт Payoneer. Протягом одного з етапів акції переказати кошти з Payoneer через сервіс у Приват24 на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 25 000 грн (в еквіваленті).

Які подарунки чекають на учасників акції

Гарантований кешбек 1000 грн після переказу коштів із Payoneer через сервіс у Приват24 на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 25 000 грн (в еквіваленті).

Щомісяця розігруються 25 000 грн між усіма учасниками, які виконали умови акції (три розіграші за період акції). Переможця буде визначено за допомогою сервісу random.org.

50 дол. США на акаунт Payoneer після отримання 1000 дол. США на акаунт Payoneer протягом шести місяців із дати реєстрації акаунту.

Кому й коли буде виплачено 1000 грн на картку ПриватБанку

За перший етап – до 20.06.2023.

За другий етап – до 20.07.2023.

За третій етап – до 20.08.2023.

За період акції один учасник може отримати два подарунки – гарантований кешбек 1000 грн і за результатами розіграшу 25 000 грн.

Переможців щомісяця буде опубліковано на сайті акції та буде надіслано повідомлення в мобільному додатку Приват24 або лист на електронну пошту з привітанням та інформуванням про нарахування на картку винагороди 1000 грн.

Більше деталей про акцію – за посиланням.

Відеоінструкція. Як зареєструватися та вивести кошти з Payoneer через Приват24

Ще новини України: 2200 гривень на людину: як отримати грошову допомогу від ПриватБанку