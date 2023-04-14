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Як гарантовано отримати 1000 грн від ПриватБанку і взяти участь у розіграші 25 тис грн

Журналіст
Як гарантовано отримати 1000 грн від ПриватБанку і взяти участь у розіграші 25 тис грн
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Стартувала нова акція, в якій можна отримати 1000 грн від ПриватБанку, а також долучитися до розіграшу 25 000 гривень.

Про всі деталі розповідає НСН.

За створення акаунту та платежі через сервіс Payoneer у Приват24 українці мають змогу отримати гарантований кешбек у розмірі тисячі гривень, взяти участь у розіграші 25 тис грн та отримати $50 на акаунт Payoneer.

Хто може приєднатися до акції

Фізичні особи та ФОП, які:

  • ще не мають акаунту Payoneer;
  • створили акаунт Payoneer через Приват24 або сторінку Payoneer із дати запуску сервісу Payoneer у Приват24, але до 14 квітня 2023 року не одержували платежі через сервіс Payoneer.

Як взяти участь в акції

  1. У Приват24 створити акаунт Payoneer.
  2. Протягом одного з етапів акції переказати кошти з Payoneer через сервіс у Приват24 на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 25 000 грн (в еквіваленті).

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Які подарунки чекають на учасників акції

  • Гарантований кешбек 1000 грн після переказу коштів із Payoneer через сервіс у Приват24 на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 25 000 грн (в еквіваленті).
  • Щомісяця розігруються 25 000 грн між усіма учасниками, які виконали умови акції (три розіграші за період акції). Переможця буде визначено за допомогою сервісу random.org.
  • 50 дол. США на акаунт Payoneer після отримання 1000 дол. США на акаунт Payoneer протягом шести місяців із дати реєстрації акаунту.

Кому й коли буде виплачено 1000 грн на картку ПриватБанку

  • За перший етап – до 20.06.2023.
  • За другий етап – до 20.07.2023.
  • За третій етап – до 20.08.2023.

За період акції один учасник може отримати два подарунки – гарантований кешбек 1000 грн і за результатами розіграшу 25 000 грн.

Переможців щомісяця буде опубліковано на сайті акції та буде надіслано повідомлення в мобільному додатку Приват24 або лист на електронну пошту з привітанням та інформуванням про нарахування на картку винагороди 1000 грн.

Більше деталей про акцію – за посиланням.

Відеоінструкція. Як зареєструватися та вивести кошти з Payoneer через Приват24

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