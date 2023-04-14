Стартувала нова акція, в якій можна отримати 1000 грн від ПриватБанку, а також долучитися до розіграшу 25 000 гривень.
Про всі деталі розповідає НСН.
За створення акаунту та платежі через сервіс Payoneer у Приват24 українці мають змогу отримати гарантований кешбек у розмірі тисячі гривень, взяти участь у розіграші 25 тис грн та отримати $50 на акаунт Payoneer.
Хто може приєднатися до акції
Фізичні особи та ФОП, які:
- ще не мають акаунту Payoneer;
- створили акаунт Payoneer через Приват24 або сторінку Payoneer із дати запуску сервісу Payoneer у Приват24, але до 14 квітня 2023 року не одержували платежі через сервіс Payoneer.
Як взяти участь в акції
- У Приват24 створити акаунт Payoneer.
- Протягом одного з етапів акції переказати кошти з Payoneer через сервіс у Приват24 на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 25 000 грн (в еквіваленті).
Які подарунки чекають на учасників акції
- Гарантований кешбек 1000 грн після переказу коштів із Payoneer через сервіс у Приват24 на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 25 000 грн (в еквіваленті).
- Щомісяця розігруються 25 000 грн між усіма учасниками, які виконали умови акції (три розіграші за період акції). Переможця буде визначено за допомогою сервісу random.org.
- 50 дол. США на акаунт Payoneer після отримання 1000 дол. США на акаунт Payoneer протягом шести місяців із дати реєстрації акаунту.
Кому й коли буде виплачено 1000 грн на картку ПриватБанку
- За перший етап – до 20.06.2023.
- За другий етап – до 20.07.2023.
- За третій етап – до 20.08.2023.
За період акції один учасник може отримати два подарунки – гарантований кешбек 1000 грн і за результатами розіграшу 25 000 грн.
Переможців щомісяця буде опубліковано на сайті акції та буде надіслано повідомлення в мобільному додатку Приват24 або лист на електронну пошту з привітанням та інформуванням про нарахування на картку винагороди 1000 грн.
Більше деталей про акцію – за посиланням.
Відеоінструкція. Як зареєструватися та вивести кошти з Payoneer через Приват24
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