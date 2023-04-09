Українці можуть отримати грошову допомогу від ПриватБанку у розмірі 2200 гривень на одну людину, взявши участь в акції.

ННС розповідає, хто і як може приєднатися до акції «Подвійна допомога з Mastercard».

Як отримати грошову допомогу від ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку, які отримують допомогу від благодійних міжнародних організацій, можуть взяти участь у розіграші грошової виплати в розмірі 2200 грн.

Приймати участь в акції можуть особи віком від 14 років, які мають активну картку Mastercard від ПриватБанк.

Сума виграшу буде становити 2200 гривень на одну людину. У розіграші можна брати участь три рази, тобто максимальна сума виграшу до кінця акції може становити 6600 гривень.

Для участі в розіграші потрібно здійснити мінімум 2 транзакції будь-якою карткою Mastercard ПриватБанку (в Україні та за кордоном) на суму від 500 грн. Не обов’язково здійснювати транзакції з тієї картки, на яку отримали грошову допомогу від міжнародних організацій.

Щоб прийняти участь в розіграші, потрібно зареєструватися на сторінці акції за посиланням.

Акція буде діяти до 17 вересня 2023 року.

Етапи проведення акції

перший – з 17.03.2023 до 16.04.2023 року включно;

другий – з 17.04.2023 до 16.05.2023 року включно;

третій – з 17.05.2023 до 16.06.2023 року включно;

четвертий – з 17.06.2023 до 16.07.2023 року включно;

п’ятий – з 17.07.2023 до 16.08.2023 року включно;

шостий – з 17.08.2023 до 17.09.2023 року включно.

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org серед усіх учасників, які виконали умови акції на дату проведення розіграшу.

Під час кожного розіграшу буде визначено 65 переможців для отримання грошової виплати в розмірі 2200 грн. Усього за шість етапів акції буде визначено 390 переможців.

Щомісяця список переможців буде опубліковано на сторінці акції.

Переможцям, які отримають грошову виплату 2200 грн, надійде повідомлення в мобільний додаток Приват24.

Від яких міжнародних благодійних організацій враховується отримання грошової допомоги для участі в акції

Гуманітарна організація ООН (World Food Programme, WFP).

Агентство ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine).

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC).

Міжнародна організація Red Rose CPS.

Підрозділ Міжнародної Федерації HANDICAP (Handicap International) в Україні.

Естонська рада у справах біженців.

UNICEF. Чеська гуманітарна організація «Людина в біді».

RED ROSE CPS LIMITED.

World Vision International.

CESVI Fondazione Onlus.

Товариство Червоного Хреста (ТЧХУ) за програмою «Прихисток».

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